Юрий Борисов: Доля российской продукции в госзакупках товаров может вырасти в 2021г. на 7 п.п. за счет квот...

/В России/

Доля российской продукции в госзакупках товаров в текущем году может вырасти на 7 процентных пунктов (п.п.) за счет запуска механизма квотирования закупок продукции российского производства, заявил 28 января вице-премьер Юрий Борисов в ходе совещания Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Доля отечественной продукции в госзакупках выросла с 49% в 2019 году до 57% в 2020 году, - сказал Борисов. - В денежном выражении - с 1,4 трлн рублей до 1,7 трлн рублей (общий объем госзакупок в 2019 году составил 8,2 трлн рублей, из которых на долю товаров пришлось 3 трлн рублей, а в 2020 году - 8,9 трлн рублей и 3 трлн рублей). В текущем году за счет введения механизма квотирования рассчитываем, что доля российских товаров и услуг в госзакупках вырастет еще как минимум на 7%".

При этом вице-премьер подчеркнул, что квоты на 2021 год установлены на уровне фактических закупок соответствующих товаров в 2020 году с перспективой последующего увеличения размера квот в 2022 году.

"Крайне важно не допустить срыва поставок отечественной продукции, процесс перехода на новые правила закупок (использование механизма квотирования - ИФ) должен быть максимально комфортным", - объяснил такой подход к определению размера квот Борисов.

Также Борисов подчеркнул, что мониторинг выполнения квот госзаказчиками и госкомпаниями будет осуществляться автоматически, с помощью Единой информационной системы (ЕИС) в сфере госзакупок.

"Это позволит в ходе закупок в 2021 году оценить, при необходимости скорректировать квоты по каждой из групп товаров в ту или иную сторону", - сказал он.

Источник: ИНТЕРФАКС