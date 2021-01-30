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Первую в стране федеральную территорию Сириус доверили команде Собянина

Президент Владимир Путин своим указом утвердил временно исполняющего обязанности главы федеральной территории "Сириус". Этот пост занял Андрей Столяров - выходец из команды московского мэра Сергея Собянина.

Столяров работал в Москомспорте, затем в комитете по телекоммуникациям и СМИ правительства Москвы. При Сергее Собянине Столяров пошел в карьерный рост, в 2011 году став заместителем префекта Северного административного округа Владимира Силкина.

В префектуре Столяров проработал 8 лет, а затем перебрался в Сочи. Здесь он стал генеральным директором фонда "Инновационно-технологический центр "Сириус".

Учредителем фонда является фонд "Талант и успех", созданный виолончелистом Сергеем Ролдугиным, хоккеистом Валерием Каменским, балериной Светланой Захаровой и др. "Талант и успех" помимо инноцентра "Сколково", в котором работал Столяров, также учредил еще ряд учреждений под единым брендом "Сириус": управляющую компанию, университет, лицей.

В общем, назначение Столярова представляется вполне закономерным, ведь именно центр "Сириус" изначально ядром создаваемой федеральной территории.

Главу администрации Сириуса назначает и отправляет в отставку лично президент. При этом первоначальный вариант законопроекта о Сириусе предполагал, что глава будет возглавлять депутатский совет.

В сентябре в Сириусе предстоят выборы депутатов. Напрямую должны, правда, лишь 9 из 17 депутатов. Еще 1 депутата напрямую назначит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и по 3 - председатель правительства и Президент.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / В России

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