Дмитрий Медведев - о протестах, Навальном, пандемии...

/В России/

Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны. Тем не менее народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей. Это, на мой взгляд, неприемлемо.

Что я думаю в отношении гражданина Навального, я скажу. Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе. Сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад.

Мне бы очень хотелось, чтобы мы вернулись к нормальной жизни как можно скорее. Сохранится ли ритуал ношения маски? Это не ритуал, а защитная мера, без санитайзера никуда теперь.

Что касается мер защиты, то, наверное, на какое-то время они еще сохранятся. В ряде стран ношение масок было распространено еще до пандемии. Наверное, какие-то контрольные процедуры останутся и на будущее.

Пожизненное сенаторство - это работа, которая даётся бывшему президенту пожизненно, то есть до конца дней. Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства. А я сейчас другими вопросами занимаюсь. Я вообще себя пока ещё считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком.

Жизнь, конечно, изменилась у всех - и у президента, и у меня, и у других моих коллег. Сейчас большее количество контактов происходит или по видео-конференц-связи, или по телефону. Периодически бывает и личное общение, это тоже очень важно. Пандемия отразилась на всех, вне зависимости от должностей и званий, и количество личного общения у всех стало меньше.

Источник: @Наивный лис