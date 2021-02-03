4 февраля 2021 года Российская Ассоциация по связям с общественностью объявит победителей Политической Премии РАСО «Гамбургский Счет – 2020»
Выдвижение претендентов продолжается до 10 утра 1 февраля.
Предварительный список номинантов
Лучшая кампания на довыборах в Госдуму
Алексей Золотарев – «Единая Россия», Курская область
Андрей Коваленко – «Единая Россия», Ярославская область
Олег Морозов – «Единая Россия», Татарстан
Александр Самокутяев – «Справедливая Россия», Пензенская область
Лучшая губернаторская кампания «партии власти»
Александр Дрозденко – Ленинградская область
Игорь Кобзев – Иркутская область
Рустам Минниханов – Татарстан
Михаил Развожаев – Севастополь
Владимир Солодов - Камчатский край
Лучшая губернаторская кампания оппозиционного кандидата
Андрей Митрофаненков – КПРФ, Смоленская область
Ирина Чиркова – «Справедливая Россия»
Михаил Щапов – КПРФ, Иркутская область
Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание региона: Белгородская область, Магаданская область, Челябинская область.
Лучшая кампания парламентской оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание региона:
Костромская область – КПРФ
Курганская область – КПРФ
Челябинская область – «Справедливая Россия»
Лучшая кампания непарламентской партии на выборах в Законодательное Собрание региона
Калужская область – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Новосибирская область - "Новые люди"
Республика Коми – «Зеленая альтернатива»
Республика Коми – «Родина»
Лучшая муниципальная кампания «партии власти»: Гордума Владимира Смоленский городской совет Городская дума Ульяновска, Городская дума Ижевска.
Лучшая муниципальная кампания парламентской оппозиционной партии
КПРФ – выборы в горсовет Смоленска
КПРФ – выборы в гордуму Воронежа
ЛДПР – выборы в гордуму Ижевска
Справедливая Россия – выборы в горсовет Орла
Справедливая Россия – Сортавальское городское поселение
Лучшая муниципальная кампания непарламентской оппозиционной партии
"Родина" - выборы в гордуму Тамбова
«Новые люди» - выборы в гордуму Томска
Лучшая мэрская кампания «партии власти»: Станислав Мелюков – выборы мэра Белогорска (Амурская область), Сергей Петров – выборы мэра Ангарска (Иркутская область), Вадим Семенов – выборы мэра Черемхово (Иркутская область).
Лучшая мэрская кампания оппозиционного кандидата: Игорь Мудрак – выборы мэра Краснокаменска (Забайкальский край), самовыдвиженец Евгений Молостов (КПРФ) - выборы мэра Черногорска (Хакасия).
#РАСО #ГамбургскийСчет #politteh
Источник: @politteh