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4 февраля 2021 года Российская Ассоциация по связям с общественностью объявит победителей Политической Премии РАСО «Гамбургский Счет – 2020»

Выдвижение претендентов продолжается до 10 утра 1 февраля.

Предварительный список номинантов

Лучшая кампания на довыборах в Госдуму

Алексей Золотарев – «Единая Россия», Курская область

Андрей Коваленко – «Единая Россия», Ярославская область

Олег Морозов – «Единая Россия», Татарстан

Александр Самокутяев – «Справедливая Россия», Пензенская область

Лучшая губернаторская кампания «партии власти»

Александр Дрозденко – Ленинградская область

Игорь Кобзев – Иркутская область

Рустам Минниханов – Татарстан

Михаил Развожаев – Севастополь

Владимир Солодов - Камчатский край

Лучшая губернаторская кампания оппозиционного кандидата

Андрей Митрофаненков – КПРФ, Смоленская область

Ирина Чиркова – «Справедливая Россия»

Михаил Щапов – КПРФ, Иркутская область

Лучшая кампания «партии власти» на выборах в Законодательное Собрание региона: Белгородская область, Магаданская область, Челябинская область.

Лучшая кампания парламентской оппозиционной партии на выборах в Законодательное Собрание региона:

Костромская область – КПРФ

Курганская область – КПРФ

Челябинская область – «Справедливая Россия»

Лучшая кампания непарламентской партии на выборах в Законодательное Собрание региона

Калужская область – «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Новосибирская область - "Новые люди"

Республика Коми – «Зеленая альтернатива»

Республика Коми – «Родина»

Лучшая муниципальная кампания «партии власти»: Гордума Владимира Смоленский городской совет Городская дума Ульяновска, Городская дума Ижевска.

Лучшая муниципальная кампания парламентской оппозиционной партии

КПРФ – выборы в горсовет Смоленска

КПРФ – выборы в гордуму Воронежа

ЛДПР – выборы в гордуму Ижевска

Справедливая Россия – выборы в горсовет Орла

Справедливая Россия – Сортавальское городское поселение

Лучшая муниципальная кампания непарламентской оппозиционной партии

"Родина" - выборы в гордуму Тамбова

«Новые люди» - выборы в гордуму Томска

Лучшая мэрская кампания «партии власти»: Станислав Мелюков – выборы мэра Белогорска (Амурская область), Сергей Петров – выборы мэра Ангарска (Иркутская область), Вадим Семенов – выборы мэра Черемхово (Иркутская область).

Лучшая мэрская кампания оппозиционного кандидата: Игорь Мудрак – выборы мэра Краснокаменска (Забайкальский край), самовыдвиженец Евгений Молостов (КПРФ) - выборы мэра Черногорска (Хакасия).

#РАСО #ГамбургскийСчет #politteh

Источник: @politteh

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Категория: Новости / В России

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