В адрес ФБК перечислили биткоины на 1,7 млрд рублей

/В России/

На биткоин-адрес, связанный с Фондом борьбы с коррупцией за все время его существования переведено 1 756 489 207 рублей в пересчете с биткоина на российскую валюту.

Из них только 2 февраля, в день суда над Алексеем Навальным по смене условий отбывания наказания по делу "Ив Роше", - 205 тысяч рублей подтвержденных платежей.

Биткоин-адрес, на который отправляют пожертвования, существует как минимум с 2017 года, когда один из руководителей ФБК Леонид Волков в Twitter предлагал присылать туда "донаты".

С этим адресом связан еще один блокчейн, на который поступило 5,1 млн рублей.

Криптоденьги с блокчейнов, зарегистрированных по данному адресу, регулярно снимались. Сейчас баланс блокчейнов составляет 2,1 млн рублей и 54 тысячи рублей соответственно.

Курс биткоина к рублю на сегодня составляет 2 682 870 рублей за один биткоин. Платежи в криптовалюте анонимны, поэтому перевести их может кто угодно, в том числе из-за границы . В финансовых отчетах ФБК для открытого доступа все онлайн-переводы даны только одной общей цифрой. Так, в 2019 году фонд получил 115,5 тысячи онлайн-переводов на 82,3 млн рублей. Это не совсем вяжется с миллиардными цифрами в биткоин-адресе. А потом выясняются истории с Mi6 и просьбы о поддержке из-за рубежа, а это уже куда более политическая тема, чем простые махинации с деньгами.

Источник: @Смутное время