Новый порядок немедленного извещения Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции вступил в силу

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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в очередной раз напоминает, о необходимости немедленного извещения о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов. Данная норма определена в п. 2 ст. 32 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений».

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок немедленного извещения Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, утверждённый приказом Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».

В соответствии с данным порядком, извещения необходимо направлять в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора не позднее одного календарного дня со дня доставки подкарантинной продукции, подкарантинных объектов одним из следующих способов:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- посредством факсимильной связи;

- на адрес электронной почты, размещенной на официальном сайте Южного межрегионального управления Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение может быть подано заявителем или его уполномоченным представителем лично в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

За неизвещение о доставке подкарантинной продукции в соответствии с КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора