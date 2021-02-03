В Геленджике почтили память героев десантников-куниковцев

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В этот день, 78 лет назад, героический десант под командованием Цезаря Львовича Куникова отправился из Геленджика на Малую землю.

Впервые в этом году памятная акция, ставшая ежегодной, проходила у нового памятника - морякам-черноморцам, расположенном на Толстом мысе.

Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года 275 моряков-добровольцев под командованием Цезаря Куникова высадились на Малой земле, положив начало освобождению Новороссийска. Только за первые сутки куниковцы отразили 18 атак противника. Десантники смогли закрепиться и 225 суток удерживали захваченный плацдарм.

По сложившейся традиции, на воду геленджикской бухты в память о моряках возложили венок с бескозыркой. В церемонии приняли участие офицеры военного представительства Министерства Обороны РФ. Цветы к памятнику возложил депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Владимир Синяговский.

В знак памяти о героях в геленджикскую бухту вышли 25 парусников.

После возложения цветов к памятнику куниковцам, череду патриотических мероприятий продолжил автопробег. Автомобили с флагами Российской Федерации и военной символикой проехали по улицам курорта.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик