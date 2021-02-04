ЦИК России сформировала территориальную избирательную комиссию на федеральной территории «Сириус»

/В России/

В её состав включены 11 членов комиссии с правом решающего голоса.

Председателем ТИК «Сириус» назначена Наталья Фатеева, имеющая продолжительный опыт работы в составе Избирательной комиссии Волгоградской области (с 2003 года).

Первое заседание ТИК «Сириус» поручено провести не позднее 18 февраля 2021 года.

Сириус – первая в России федеральная территория. Она образована в декабре 2020 года.

Источник: @Наивный лис