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ЦИК России сформировала территориальную избирательную комиссию на федеральной территории «Сириус»
В её состав включены 11 членов комиссии с правом решающего голоса.
Председателем ТИК «Сириус» назначена Наталья Фатеева, имеющая продолжительный опыт работы в составе Избирательной комиссии Волгоградской области (с 2003 года).
Первое заседание ТИК «Сириус» поручено провести не позднее 18 февраля 2021 года.
Сириус – первая в России федеральная территория. Она образована в декабре 2020 года.
Источник: @Наивный лис