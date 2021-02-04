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ЦИК России сформировала территориальную избирательную комиссию на федеральной территории «Сириус»

В её состав включены 11 членов комиссии с правом решающего голоса.

Председателем ТИК «Сириус» назначена Наталья Фатеева, имеющая продолжительный опыт работы в составе Избирательной комиссии Волгоградской области (с 2003 года).

Первое заседание ТИК «Сириус» поручено провести не позднее 18 февраля 2021 года.

Сириус – первая в России федеральная территория. Она образована в декабре 2020 года.

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / В России

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