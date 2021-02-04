"Бескозырку" провели в новом формате

/В России/

На Площади Героев начался традиционный ритуал зажжения факелов от Вечного огня. Два факела водрузили на БТР и отправили традиционным маршрутом – один на Малую землю, другой в Южную Озереевку.

Тот же путь на военных машинах проделали две матросские бескозырки – символы проводимой патриотической акции. Позже они были торжественно спущены на волны Черного моря в тех местах, где в холодном феврале 1943 года советские матросы десантировались на захваченный фашистами берег. В церемонии приняли участие военнослужащие новороссийского гарнизона и «Волонтеры Победы». Активисты этого общественного движения стали преемниками молодежного клуба «Шхуна ровесников», по инициативе которого в 1968 году впервые была проведена акция «Бескозырка».

Из-за введенных ограничений и отмены традиционного шествия в этом году особый смысл приобрела акция «Свеча в окне». Сотни новороссийцев почтили память защитников города, выставив на окнах зажженные свечи и портреты своих фронтовиков.

В этом году организаторы Всероссийской патриотической акции «Бескозырка» внесли изменения в формат ее проведения. Из-за действующих в Краснодарском крае ограничительных мер, для обеспечения безопасности горожан и гостей города было решено отказаться от торжественного шествия с участием большого количества людей. Новороссийск впервые за долгие годы не принимал у себя делегации из других городов страны, которые всегда приезжали в город специально для участия в акции «Бескозырка». Не проводилась в этот день также реконструкция событий на Малой земле.

Источник: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-03022021191805-83666/