К Минспорта есть претензии

/В России/

Минспорт России не обеспечил доступность массового спорта в России к 2020 году, как было запланировано, следует из отчёта Счётной палаты РФ.

«Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 года не достигла одной из поставленных целей – обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения», – сказано в сообщении.

На начало 2020 года фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по России составил 55,7 процента. В некоторых регионах этот показатель оказался значительно ниже среднего по стране. В Ингушетии – 16,6 процента, Дагестане – 28,5 процента, Крыму – 32,5 процента, Московской области – 30,4 процента.

Кроме того, достаточно остро стоит проблема доступности спортивных занятий для людей с ограниченными возможностями. Сейчас под их потребности адаптировали только 27,5 процента спортивных объектов.

С 2018 по 2020 год на развитие массового спорта направили 249,9 млрд рублей. Основной объём средств выделен на создание спортивной инфраструктуры, при этом не были предусмотрены средства на льготы для малообеспеченных граждан и компенсацию затрат на эти льготы для спортивных организаций.

Источник: @Смутное время