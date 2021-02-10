РЕЙТИНГ ЗАМГУБЕРНАТОРОВ итоги января 2021 года

/В России/

Социальная политика (внутри разделов персоны расположены в алфавитном порядке)

По разному складывается ситуация в регионах с вакцинацией, и пока ни один из субъектов не может заявить о том, что коронавирус побежден.

А на фоне общих проблем как в образовании, так и в медицине сегодня без Высшей лиги.

Отличники

Астафьева Н.Е. Тамбовская область

Балабкина О.В., Саха (Якутия)

Бондарев С.Б., Ростовская область

Блощинский А. А., НАО

Попов В.Б., Воронежская область

Гехт И.А., Челябинская область

Гремякова О.П., Тульская область

Горобцов К.М., Калужская область

Дягилева Е.В., Мурманская область

Емельянов Н.П., Ленинградская область

Жуков В.А., ЕАО

Зубарева Н.Н., Белгородская область

Кулагин А.А., Севастополь

Курдюмов Д.А., Кировская область

Подкорытов А.В., Красноярский край

Ракова А.В., Москва

Савинова Т.Л., Оренбургская область

Савченко Т.А., Магаданская область

Тамбиев Р. А., Карачаево-Черкесия

Фазлеева Л.Р., Татарстан

Эргашев.О.Н., Санкт-Петербург

Эрмиш И.Г., Ивановская область

Середняки

Баринов И.А., Калининградская область

Бучкова Т.В., ЯНАО

Ванчикова А.Г., Забайкальский край

Вобликова В.Ф., Иркутская область

Габдрахманов И.Н., Московская область

Горностаева Т.А., ЧАО

Гулин А.Н., Ярославская область

Деев И.А., Томская область

Дравниеце И.Р., Марий Эл

Дубровин С.В., Ставропольский край

Емельянова В.В., Псковская область

Еремина О.Л., Костромская область

Ильин А.И., Липецкая область

Каманина Л.В., Вологодская область

Карачёва Л. Ю., Коми

Красицкая С.В., Приморский край

Кольцов В.С., ХМАО-Югра

Кокорина Л. И., Курганская область

Кузнечевских О.А., Тюменская область

Култуева Д.А., Алтай

Лотванова Г.А., Мордовия

Мелик-Гусейнов Д.В., Нижегородская область

Мержоева З.О., Волгоградская область

Минькова А.А., Краснодарский край

Нелюбов С.А., Новосибирская область

Никифоров С.А./Самойлов Д.И., Пермский край

Никонов Е. Л., Хабаровский край

Новикова В.Н., Тверская область

Нордстрем В.И., Орловская область

Оборотов В.Н., Брянская область

Овчинников Д. Е., Астраханская область

Романовская Е.В., Крым

Рябинина Ю.Н., Амурская область

Рябихина Л.Ю., Пензенская область

Салаева А. Л., Чувашия

Сенгии С.Х., Тыва

Сивак В. И., Камчатский край

Уба Е.В., Ульяновская область

Усмаев В.А., Чечня

Фетисов А.Б., Самарская область

Хомутова В.В., Смоленская область

Цыбикжапов В.Б., Бурятия

Широкова Н.С., Адыгея

Ющук В.Н., Сахалинская область

Аутсайдеры

Амриева М.С., Ингушетия

Белостоцкий А.В., Курская область

Гогичаев Т.К., Северная Осетия-Алания

Дернова Т.В./Куприянов В.В., Омская область

Иванова Л.Х., Башкирия

Карибов А.Ш., Дагестан

Креков П.В., Свердловская область

Курбатова Т.А., Хакасия

Петряев Р.П., Рязанская область

Пинчук Э.З., Удмуртия

Подсадник Л.А., Карелия

Степаненко И. Б., Алтайский край

Тимофеева А.В., Новгородская область

Хубиев М.Б., Кабардино-Балкария

Цигельник А.М., Кемеровская область

Шевченко С.Б., Владимирская область

Саратовская область. Роман Грибов назначен зампредседателя правительства 19 января и будет курировать соцвопросы, здравоохранение и образование. Позиция в рейтинге "середняк".

Калмыкия. В конце прошлого года первый зампредседателя правительства по соцвопросам Боова Бадмаев был освобожден от должности. Куратор по соцполитике в правительстве региона пока не определен. Позиция в рейтинге "аутсайдер"

Архангельская область. Должность зампредседателя правительства - министра здравоохранения вакантна. Александр Герштанский работает в качестве и.о. министра здравоохранения области. Позиция в рейтинге "середняк".

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Источник: @matrosou