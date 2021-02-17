Картофель и морковь резко подорожали. Когда ждать снижения цен?

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Цены на картофель за год выросли в России на 40%, на морковь – на 34%. Почему так случилось и когда на ценниках вновь появятся привычные цифры, предположил в интервью радио Sputnik глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

За первые пять недель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средняя цена одного килограмма картофеля в рознице выросла в цене на 40% и достигла отметки 30,9 рубля против 22,2 рубля годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Стоимость моркови за это же время выросла на 34% и составила 37 рублей за килограмм против прошлогодних 27,5 рубля, добавляет издание.

Отмечается, что причиной подорожания картофеля стал плохой урожай, а в случае с морковью виноваты фермеры, которые мало посадили.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с радио Sputnik обратил внимание и на другие факторы, повлиявшие на стоимость этих продуктов.

"Сошлись несколько факторов. Произошло ослабление рубля, проявилось несколько отложенное повышение цен, плюс в зимний период времени традиционно некоторые категории товаров дорожают из-за преобладающего импорта. Это все очень сильно отразилось на овощах и фруктах. Сложилась такая ситуация, что цены на большинство продовольственных товаров растут", – констатировал он.

По мнению эксперта, цены на овощи и фрукты не будут расти постоянно, ближе к лету они начнут снижаться.

"На какие-то категории товаров цены будут снижаться ближе к лету. Это сезонные товары, вроде овощей и фруктов. Они летом начнут поступать из близлежащих регионов, а потом и непосредственно из России, соответственно, цена будет снижаться. По другим категориям всегда все зависит от баланса спроса и предложения. Если предложение на рынке достаточно высокое, то и цены будут снижаться", – считает Андрей Карпов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/