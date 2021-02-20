В Госдуме РФ положительно оценили предложения Ростовской области по развитию моногородов

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В Госдуме РФ состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию моногородов отраслевого комитета. Самый большой пакет предложений поступил от Ростовской области.

Их озвучил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Сегодня на территории Ростовской области находятся три моногорода: Гуково, Донецк и Зверево. Режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в этих городах – возможность создать стимулы для роста экономики.

- Мы видим несколько основных вызовов для развития ТОСЭРов в моногородах: ограничения для создания и развития инженерной и социальной инфраструктуры, а также недостаточно привлекательные условия для развития бизнеса по сравнению с другими территориями региона, - отметил Максим Папушенко. - Но одновременно предлагаем пакет ответов на эти вызовы, который направили в Госдуму.

Во-первых, это предложение о субсидировании затрат в размере 95% энерго- и ресурсоснабжающим организациям.

- На региональном уровне мы возмещаем инвесторам до 80% затрат на технологическое присоединение, - сообщил министр. – Предложенный нами механизм инфраструктурных субсидий выгоден для резидентов, это позволит запускать инфраструктурные проекты в моногородах в течение двух-трёх месяцев с момента подачи заявки на субсидию. И практически через год локализовать в моногородах новые предприятия.

Второе направление – доступные ресурсы для бизнеса. Сегодня в регионе создана мощная инфраструктура поддержки предпринимателей. В том числе сеть центров «Мой бизнес», шесть «Точек кипения», действует Региональная лизинговая компания. Капитализация институтов развития составила свыше 4 миллиардов рублей. За два года ими оказана помощь 82 предпринимателям в моногородах области на общую сумму более 200 млн рублей, в основном это средства областного бюджета.

Это востребованный инструмент, поэтому еще одно наше предложение - разработка льготных кредитов для резидентов ТОСЭР аналогично сектору АПК, сказал Максим Папушенко.

Также предложено принять федеральную программу по развитию социальной инфраструктуры моногородов.

Альфия Когогина, зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель экспертного совета по устойчивому развитию моногородов отметила обстоятельное выступление донского министра.

- Чувствуется солидарная ответственность муниципалитетов, региональной и федеральной власти, - высказал уверенность член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет. - В таком тандеме мы можем превратить моногорода из точек напряжения в точки роста. Много хороших рабочих предложений, в частности я вдохновлен выступлением главы минэкономразвития Ростовской области. Все предложения будут переосмыслены и составлена дорожная карта по их выполнению.??В Госдуме РФ положительно оценили предложения Ростовской области по развитию моногородов.

В Госдуме РФ состоялось заседание экспертного совета по устойчивому развитию моногородов отраслевого комитета. Самый большой пакет предложений поступил от Ростовской области. Их озвучил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Сегодня на территории Ростовской области находятся три моногорода: Гуково, Донецк и Зверево. Режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в этих городах – возможность создать стимулы для роста экономики.

- Мы видим несколько основных вызовов для развития ТОСЭРов в моногородах: ограничения для создания и развития инженерной и социальной инфраструктуры, а также недостаточно привлекательные условия для развития бизнеса по сравнению с другими территориями региона, - отметил Максим Папушенко. - Но одновременно предлагаем пакет ответов на эти вызовы, который направили в Госдуму.

Во-первых, это предложение о субсидировании затрат в размере 95% энерго- и ресурсоснабжающим организациям.

- На региональном уровне мы возмещаем инвесторам до 80% затрат на технологическое присоединение, - сообщил министр. – Предложенный нами механизм инфраструктурных субсидий выгоден для резидентов, это позволит запускать инфраструктурные проекты в моногородах в течение двух-трёх месяцев с момента подачи заявки на субсидию. И практически через год локализовать в моногородах новые предприятия.

Второе направление – доступные ресурсы для бизнеса. Сегодня в регионе создана мощная инфраструктура поддержки предпринимателей. В том числе сеть центров «Мой бизнес», шесть «Точек кипения», действует Региональная лизинговая компания. Капитализация институтов развития составила свыше 4 миллиардов рублей. За два года ими оказана помощь 82 предпринимателям в моногородах области на общую сумму более 200 млн рублей, в основном это средства областного бюджета.

Это востребованный инструмент, поэтому еще одно наше предложение - разработка льготных кредитов для резидентов ТОСЭР аналогично сектору АПК, сказал Максим Папушенко.

Также предложено принять федеральную программу по развитию социальной инфраструктуры моногородов.

Альфия Когогина, зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель экспертного совета по устойчивому развитию моногородов отметила обстоятельное выступление донского министра.

- Чувствуется солидарная ответственность муниципалитетов, региональной и федеральной власти, - высказал уверенность член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет. - В таком тандеме мы можем превратить моногорода из точек напряжения в точки роста. Много хороших рабочих предложений, в частности я вдохновлен выступлением главы минэкономразвития Ростовской области. Все предложения будут переосмыслены и составлена дорожная карта по их выполнению.

Источник: @Смутное время