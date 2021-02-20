Игорь Дяченко отчитался о работе, проделанной администрацией города в 2020 году

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На внеочередном заседании городской Думы Новороссийска глава города Игорь Дяченко выступил с традиционным ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации муниципального образования в 2020 году.

Участие в заседании приняли вице-губернатор Краснодарского края по вопросам внутренней политики Игорь Чагаев и депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Алтухов и Сергей Ярышев.

В Большой зал администрации города были приглашены представители общественности, депутаты городской Думы Новороссийска, руководители структурных подразделений. Кроме того, трансляция заседания велась в залах ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова, Новороссийского городского театра, ДК «Кубань» и в администрациях сельских округов.

Доклад главы города длился около 50 минут. За это время Игорь Дяченко подробно описал текущую социально-экономическую обстановку в Новороссийске, затронул вопросы формирования бюджета, реализации национальных проектов, рассказал о проделанной работе по строительству образовательных учреждений, дорог, спортивных объектов на территории города и в сельских округах. Игорь Дяченко поблагодарил всех, кто помогал городу развивать социальную сферу, преодолевать тяжелые последствия пандемии и введенных ограничительных мер – представителей краевой администрации, местных предпринимателей, депутатов городской Думы и ЗСК.

После о проделанной за год работе доложил председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов. Он отметил активную работу депутатов и Волонтерского центра партии «Единая Россия». В течение года депутаты приобретали для лечебных учреждений города медицинское оборудование, системы кондиционирования воздуха, выделяли для участковых врачей автотранспорт, организовывали работу волонтеров в больницах, обеспечивали продуктовыми наборами медицинских работников, работающих в «красной зоне».

Далее перед собравшимися выступил губернатора Краснодарского края Игорь Чагаев. Он отметил позитивную динамику развития города, умелую работу руководства города с руководителями градообразующих предприятий, большое внимание, уделяемое благоустройству и развитию социальных программ.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Синяговский пожелал администрации города не сбавлять набранных темпов в работе, плодотворно взаимодействовать с общественностью и жителями города. Особое внимание обратил на систему воспитания подрастающего поколения новороссийцев, которая высоко оценивается в крае.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Алтухов в своем выступлении также остановился на совместной работе администрации и депутатов городской Думы с населением города и призвал активней привлекать к реализации планов депутатов ЗСК.

А завершилось внеочередное заседание городской Думы церемонией награждения. За высокие результаты в работе и выдающиеся заслуги в развитии Краснодарского края пять человек были поощрены почетными грамотами и благодарностями губернатора края.