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Цены на посуточную аренду жилья на курортах Чёрного моря начали резко расти
На курортах Черноморского побережья резко выросли цены на посуточную аренду домой. Поводом стали предстоящие праздники. Об этом сообщила Виктория Кирюхина - специалист центра аналитики ЦИАН.
По словам эксперта, если проводить сравнение цен с октябрём 2020-го года, стоимость аренды на жилье выросла на 19%. За сутки средняя стоимость жилья в Сочи составляет 14,45 тысячи рублей. В Ялте цены на жильё выросли на 11% и составили 13,8 тысячи рублей за сутки. Минимальный рост цен на аренду частных домов оказался в Геленджике - всего 5 процентов по сравнению с прошлым годом, за одни сутки проживания туристам придётся заплатить в среднем около 5,16 тысячи рублей.
Источник: @southlands