Цены на посуточную аренду жилья на курортах Чёрного моря начали резко расти

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На курортах Черноморского побережья резко выросли цены на посуточную аренду домой. Поводом стали предстоящие праздники. Об этом сообщила Виктория Кирюхина - специалист центра аналитики ЦИАН.

По словам эксперта, если проводить сравнение цен с октябрём 2020-го года, стоимость аренды на жилье выросла на 19%. За сутки средняя стоимость жилья в Сочи составляет 14,45 тысячи рублей. В Ялте цены на жильё выросли на 11% и составили 13,8 тысячи рублей за сутки. Минимальный рост цен на аренду частных домов оказался в Геленджике - всего 5 процентов по сравнению с прошлым годом, за одни сутки проживания туристам придётся заплатить в среднем около 5,16 тысячи рублей.

Источник: @southlands