Правительство занимается цифровым развитием

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в формате видеоконференции провёл первое в этом году заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, в котором приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместители Министра цифрового развития – руководители федеральных проектов, а также представители других заинтересованных организаций.

На заседании была рассмотрена реализация федеральных проектов, которые курирует Минцифры, в том числе по вопросам развития отечественных технологий, поддержки компаний- разработчиков и стартапов, импортозамещения и формирования кадрового потенциала для цифровой экономики.

Напомним, 6 марта в Иннополисе Чернышенко собирает руководителей ФОИВ, ректоров и лидеров it-индустрии, и вопрос подготовки кадров для цифровой экономики по всей стране будет в центре дискуссии.