ВЦИОМ опубликовал результаты всероссийского опроса о доверии граждан региональным выборам

/В России/

Согласно исследованию, личный негативный опыт, связанный с жульничеством на выборах, имеют 8% опрошенных. Столько же респондентов уверены, что их голос был подсчитан неверно. Почти треть опрошенных (29%) сомневаются в честности проводимых выборов.

Опрос свидетельствует о серьезном недоверии граждан системе волеизъявления. Через полгода состоятся выборы в Государственную Думу. Максимальная прозрачность и легитимность выборов должна стать главной задачей ЦИК и участников гонки на ближайшее время. Важно не просто агитировать людей, призывая их прийти на участки. Нужно еще продемонстрировать гражданам, что их голос правильно подсчитан и учтен. Особенно в условиях, когда выборы растянуты на три дня.

В 2020-м Новые люди подготовили 10 тысяч наблюдателей. В текущем году мы планируем привлечь еще больше тех, кому небезразлично, как мы будем жить дальше.

Источник: Телеграм-канал