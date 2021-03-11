ДОМ.РФ назвал условия для развития рынка доступного арендного жилья

/В России/

Развитие рынка доступного арендного жилья можно активизировать, создав необходимые для этого условия в субъектах РФ.

Важно, чтобы региональные власти готовы были софинансировать ставки для семей и отдельных категорий граждан, которые не имеют возможности приобретать в собственность жилье, что обеспечит минимальную доходность для арендодателя. Об этом заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Открывая мероприятие, глава Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко напомнил, что в 2019 году Президент РФ поручил разработать дополнительные механизмы обеспечения жильем граждан с невысокими доходами. Одним из вариантов выполнения поставленной задачи является формирование в стране рынка доступного наёмного жилья. К настоящему моменту, по словам сенатора, некоторые идеи по развитию этого направления воплотились в жизнь. В частности, ДОМ.РФ реализует проекты по созданию арендного жилья с использованием коллективных инвестиций, привлеченных через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости.