Моя космическая

/В России/

1 марта открыл прием заявок Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия», в этом году он приурочен к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос.

В 2021 году просветительскому проекту исполнилось 18 лет. Одна из основных целей конкурса это привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел.

Об изменениях в конкурсе, космической тематике и роли молодежи в социальном проектировании в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала Лариса Пастухова, руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, проректор РГГУ:

«Традиционно номинации конкурса охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий - такова концепция. Молодежь может предлагать проекты, не только сугубо связанные с молодежной проблематикой, но со всем тем, что окружает молодых людей в наших российских городах и селах. Это, конечно, и развитие городской среды, и развитие сельских территорий.

В этому году сквозная ниточка - это наука, технологии и космос. Мы ожидаем, в том числе, научно-исследовательские проекты, и думаем, что будут не только российские граждане, но и иностранцы, наши соотечественники, проживающие за рубежом. Космическая тематика есть и в педагогической номинации, возможно будут педагоги-новаторы, которые работают по этому профилю с нашими ребятишками.

Космос представлен в номинации «Моя гостеприимная Россия», потому что в России очень много мест, которые традиционно связаны с космосом: и Калуга, и Рязань, и Циолковский. Может быть будут предложены интересные маршруты, которые пригласят будущих туристов, нынешних туристов их посетить.

Конкурс давно вышел из конкурсных оков. Это сообщество, сообщество педагогов-новаторов, которые развивают проектный метод. Это сообщество молодых людей, которые очень субъектно, очень ответственно относятся к развитию российских территорий. Поэтому очень много проектов, которые прикладные и практико-ориентированные.

Проекты очень разные, это то, что заботит, интересует наших молодых ребят, то, что они видят как нерешенные проблемы в своих городах, селах, где они получают образование, либо уже работают.

Конкурс ежегодно меняется, мы стараемся меняться вместе с теми изменениями, которые происходят в стране, да и за 18 лет молодежь очень изменилась.

В этом году появилась интересная номинация, которая рассчитана на ребятишек маленьких «Сказки о космосе». Тем, кто создает конкурс, видится очень важным сохранить дерзость мечты, которая присутствует в юном возрасте, потому что, возможно, наши школьники это будущие Королёвы и Циолковские. И мы снизили возрастную планку, потому что основные номинации это 14-35 лет, здесь могут быть младшие школьники и 6, и 7 лет ребятишки. Это такая новелла этого года, и мы здесь ожидаем очень интересные проекты, которые, может быть, будут созданы и с родителями, и с педагогами.

Конечно обратим внимание на постконкурсное сопровождение, у нас отдельная смена в «Артеке», в «Океане» на Дальнем Востоке. Это все то, что осенью будет сопровождать наших победителей по итогам конкурсных основных событий.»

Заявки на конкурс принимаются до 12 мая, в этом году организаторы создали 17 номинаций для участников, две из которых специальные - для юных мечтателей-космонавтов, и для молодых журналистов, рассказывающих о стране.

Источник: https://www.vesti.ru/video/2276519