Мишустин озаботился "золотыми акциями" на Юге России

/В России/

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал 2 постановления, которые касаются управления государственными компаниями.

Коснулись изменения Новороссийского морского торгового порта, который принадлежит государству на 20%. Правительство включило в совет директоров порта нового чиновника - это будет заместитель министра транспорта Александр Пошивай. До января он возглавлял Росморречфлот России, то есть непосредственно курировал работу порта.

Пошивай в совете директоров сменит своего предшественника на посту замминистра Юрия Цветкова. Цветков в прошлом тесно связан с Новороссийском, где возглавлял "Новороссийское морское пароходство", входящее в группу "Совкомфлот".

Также государство отказывается от "золотых акций" - специального права управления в 13 акционерных обществах. Большинство из них связаны со стратегическими отраслями. Например, научно-производственный центр "Титан-Баррикады" из Волгограда производит артиллерийскую и ракетную технику. А радиозавод "Сигнал" из Ставрополя выпускает оборудование, в том числе, для защиты трубопроводов.

"Титан-Баррикады" на 100% принадлежит государству в лице Росимущества, а главный бенефициар "Сигнала" - госкорпорация "Ростех".

"Золотая акция" - это не ценная бумага, а право государство блокировать любые стратегические решения совета директоров компании.

Источник: @Смутное время