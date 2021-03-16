Первую в стране федеральную территорию Сириус будут развивать по "кластерному" принципу

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Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева на встрече с президентом в Кремле доложила о планах развития федеральной территории Сириус.

Население Сириуса должно вырасти в три раза, с нынешних 13 до до 40 тысяч тысяч человек. Причем из них как минимум 7 тысяч - это студенты и преподаватели нового университета.

Из краткосрочных планов: в Сириусе построят новую школу с интернатом, IT-колледж и университетский кампус.

По словам Шмелевой, в Сириусе будет создано три кластера - спорта, искусства и медицины. "Кластер искусств" появится уже в 2022 году и будет включать концертный зал, литературно-художественная гостиная и художественная галерея.

Спортивный кластер предусматривает "максимально эффективное использование олимпийской инфраструктуры", в том числе для детского и любительского спорта.

Третий кластер, медицинский, предполагает подготовку врачебных кадров и прорывные научные исследования в области биотеха.

Фонд "Талант и успех" является учредителем сразу нескольких юрлиц под единый брендом "Сириус": это инновационно-технологический центр, университет, управляющая компания и лицей.

Руководителем федеральной территории в январе нынешнего года был назначен Андрей Столяров, ранее возглавлявший инноцентр "Сириус". Столяров - выходец из команды московского мэра Сергея Собянина.

Источник: @Наивный лис