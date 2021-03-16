16 марта 2014 года - Референдум о присоединении Крыма и Севастополя к России

/В России/

Семь лет назад агитбригадой из города-героя Новороссийска участвовали в концерте-митинге на площади Нахимова в Севастополе.

В поддержку референдума за присоединение Крыма и Севастополя к России.

С нами были коллективы Морского культурного центра во главе с Олегом Кузиным, артисты цирка Никулина на Цветном бульваре, молодежь и казаки Новороссийска.

Привезли газеты, сувениры, буклеты, флажки, значки с Российской символикой.

Мы должны были открывать в 10 часов концерт. Но поступила команда начальника ГУВД Севастополя не включать звуковую аппаратуру до особого распоряжения. Хотя сам на площади появиться не решился.

Народный мэр Чалый не отвечал на телефоны. Начальство из управления культуры спряталось. Где-то ближе к 11ти появились два местных депутата.

А на площади уже много людей. Очередь выстроилась к волонтерам с Российской символикой. Раздавали бесплатно. Но толпы и давки не было. Выстроились севастопольцы сами в очередь и спокойно ждали своего подарка.

У сцены уже несколько сотен: с детьми семьями, ветераны, интеллигенция. Вышел без микрофона. Пояснил что задержка из-за местной власти. Показал на звукооператора, что он выполняет команды противников воссоединения.

И через две минуты все включили. Все заработала. Зазвучали песни о Родине. Вспомнили Цезаря Куникова. Восхищались акробатами. Вместе пели «Катюшу». А потом «Россия, вперёд!»...

Было! Семь лет назад. Ещё не было результата референдума. Но было счастья. Счастье от соучастия великим историческим событиям. Счастье видеть как становятся счастливыми вокруг крымчане и севастопольцы!

С праздником, друзья!

#Крымнаш #Крымнаш

И только враг может зародить в своей башке сомнения о правильности действий нашего Президента!

Андрей Фонарев