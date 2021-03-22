Тревожные «сигналы» для губернатора Кубани и представителей его команды из внутриполитического блока опубликовал тгк «Незыгарь»

/В России/

Краснодарский край уже давно стал территорией интереса различных крупных федеральных финансово-промышленных групп за которыми стоят различные «башни Кремля».

Плюс, сохраняются традиционные интересы и у представителей региональных кланов на территории края.

Наблюдая стратегию и динамику развития общественного и внутриполитического процесса в крае, информационное сопровождение, допускаем, что аппаратная борьба, которая происходила в период губернаторской избирательной кампании - 2020, не только не завершилась по итогам выборов, но и получает новое стремительное развитие в предверии выборов в ГосДуму - 2021.

Полагаем, что одним из ключевых разногласий в повестке является по-фамильный список проходных кандидатов в депутаты от партии «ЕР» в ГосДуму - 2021 и новый градоначальник столицы Кубани, которого депутатам городского парламента сразу после думских выборов предстоит определить.

Всем очевидно, кто список кандидатов в ГосДуму сформирует, тот и будет иметь реальные шансы контролировать Кубань на ближайшие 5 лет в условиях федерального «транзита власти». Ну и не забываем, что тому же следом идут выборы в ЗакС края -2022.

Как будут развиваться события, покажет время. А мы же, пока наблюдаем и предполагаем.

Источник: https://t.me/russica2/36821