В Чечне стали покупать алкоголь в четыре раза чаще
В Чечне стали чаще покупать алкоголь.
Еще три года назад спиртное жители Чечни приобретали в 4 раза реже, а в 2019 году - в два раза, сообщает центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
Однако эксперты говорят, что рост продаж не связан с повышением "алкоголизма" населения из-за коронавируса, а скорее с тем, что на рынке просто стало появляться больше легальных алкопроизводителей. Ранее в Чечне был нулевой уровень легальных продаж. Предварительно, в СКФО не выявили рост обращений и заболеваемости алкоголизмом, сообщила главный нарколог Северного Кавказа.
Что интересно, на Ставрополье показатель прироста продаж спиртного упал на 0,5%, а в остальных регионах Северного Кавказа темпы прироста увеличились на 3,5%.
Отметим, что еще в начале пандемии, по наблюдениям Минздрава, россияне во время самоизоляции стали больше выпивать.
Источник: @Смутное время