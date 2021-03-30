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Сотрудники МЧС приняли участие в смотре готовности сил и средств экстренных служб города к паводкоопасному периоду

Смотр проходил на базе ЮРПСО МЧС России под руководством начальника управления (по городу Сочи) Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Скрыльникова.

Всего в мероприятии было задействовано 72 человека личного состава и 26 единиц техники. Главная задача смотра - проверить готовность сил и средств экстренных служб города, которые будут обеспечивать безопасность сочинцев и гостей города в паводкоопасный период.

Сотрудники Южного поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали и продемонстрировали основные возможности представленного технического оснащения. Всего было выставлено 5 единиц техники: аварийно-спасательный автомобиль тяжелого типа (на базе КАМАЗ), аварийно-спасательный автомобиль Ford, надувную лодку «Рафт», автомобиль Toyota, патрульно-спасательную моторную лодку «Стрингер -550».

По итогам смотра была дана оценка готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Краснодарского края  к защите населения и территорий в паводкоопасный период, а также в пожароопасном сезоне 2021 года.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / В России

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