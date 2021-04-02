Муниципальной реформой глава Дагестана хочет усилить контроль за муниципалитетами

/В России/

Политобозреватель Магомед Магомедов – о распределении полномочий в региональной власти Дагестана и готовящейся муниципальной реформе.

«Кадровый конкурс согласован с главой региона. Скорее всего, то, что его проводит не сам Меликов, а администрация правительства и госсекретарь Абакаров, – это желание губернатора показать себя демократичным и открытым руководителем, отбирающим себе помощников по принципу конкурентной борьбы и прозрачности.

Цель конкурса – формирование политического «планктона», который будет в целом ориентироваться на команду Абакарова. С приходом Меликова в республику и с началом формирования новой структуры региональной власти произошло довольно любопытное распределение административных полномочий: какая-то часть осталась за Меликовым, остальные поделили между собой правительство и госсекретарь. И кадровый конкурс – это формирование персонала, который будет обеспечивать деятельность госсекретаря.

Отмечу, что анонсированная Меликовым муниципальная реформа напрямую с конкурсом не связана. Но она тоже является следствием распределения административных полномочий. Так, Меликов выполняет работу в «своем» секторе: здесь подбор кадров ведет управление внутренней политики и местного самоуправления администрации главы республики Дагестан. В эту работу Абакаров может вмешиваться крайне косвенно, и то только с разрешения Меликова.

Муниципальной реформой глава региона хочет усилить контроль за муниципалитетами. На первый взгляд, изменения могут вызвать противодействие со стороны местных кланов. Но здесь вряд ли будут конфликты: в администрации Меликова вопросы с муниципалитетами решает довольно проворный Алексей Гасанов, который такие моменты умеет обсуждать и сглаживать. Кроме того, ни один глава муниципалитета не решится спорить с губернатором-силовиком, который легко может организовать ему путешествие из кресла в известном направлении. Противодействие здесь может быть только латентным, очень скрытым, и на тех уровнях, которые нечувствительны для Меликова».

Источник: #ЦентрЮг