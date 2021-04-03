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Два месяца назад Вениамин Кондратьев уже выступал с темыми не дать «наномясу» и искусственному молоку вытеснить продукты «от скотинки».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая в четверг, 1 апреля на совещании с региональными депутатами, посвященном развитию животноводства в регионе, пожаловался на проблемы с численностью крупного рогатого скота. Запись чиновника попала в Интернет и разошлась по соцсетям, а затем и по СМИ.

«Я вам уже сказал, и это важно, - заявил Кондратьев, обращаясь к местным парламентариям. - Нам нужны сегодня телочки. Нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно количество переводить в качество. Нам нужны телочки, которые будут давать ... »

Комментируя выступление Кондратьева, обозреватели отметили, что речь, по всей видимости, шла о молоке. Тем не менее, далее трансляция заседания прервалась, так что суть предложений, высказанных по этому поводу кубанским губернатором, осталась неизвестной для всех, не присутствовавших на смешанном.

Следует отметить, что в конце февраля глава Кубани уже рассуждал о необходимости увеличивать поголовье «высокопродуктивного» крупного рогатого скота. Тогда Кондратьев разрешено, что нельзя продукты «искусственному молоку», «наномясу» и «наномеду» вытеснить «от скотинки».

Источник: trud.ru