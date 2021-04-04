Минфин предлагает российским производителям заняться включением своей продукции в Реестр российской промпродукции

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Демидова подчеркнула, что без заинтересованности и активной позиции самих производителей работа государства (в части использования механизма квотирования) будет бесполезна.

Минфин предлагает российским производителям активно заняться включением своей продукции в Реестр российской промышленной продукции, который используется при квотировании госзакупок и закупок госкомпаний, заявила руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова в ходе онлайн-мероприятия Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.

"Хочется призвать производителей более активно работать (включать информацию о своей продукции в названный реестр - ИФ) по той номенклатурной позиции, которая сформирована (в рамках механизма квотирования госзакупок и закупок госкомпаний - ИФ), - сказала Демидова. - Сам реестр - прекрасная возможность для производителей, поскольку нахождение в реестре позволяет получить соответствующие преимущества по сравнению с иностранной продукцией и тем самым иметь устойчивый спрос в определенном объеме на соответствующую продукцию".

Дело в том, что в настоящее время часть товаров, которые включены в перечень квотируемой продукции, отсутствуют в Реестре российской промышленной продукции. По словам Демидовой, в таких случаях заказчикам необходимо проверить наличие соответствующих товаров в Реестре евразийской промпродукции. При отсутствии квотируемых товаров в обоих реестрах Минфин предлагает немедленно сообщать в Минпромторг, который отвечает за ведение российского реестра.

При этом Демидова отметила, что сами квоты были подготовлены на основе данных госинформсистемы "Промышленность" Минпромторга. То есть, по данным министерств, все включенные в перечень квотируемой продукции товары в России производятся, а отсутствие какого-то из них в реестре (например, щебня - одна из наиболее часто встречающихся жалоб заказчиков - ИФ) означает, что производители не обеспечили включение в него соответствующей информации о своей продукции.

Также Демидова указала на свободу госкомпаний в части использования способов закупок при проведении закупок квотируемых товаров.

"У заказчика есть два механизма достижения квоты, - сказала Демидова. - Если не получается выполнить квоту с использованием конкурентных способов, то заказчик может использовать для этого неконкурентные способы закупки, а также закупки у единственного поставщика. Главное, чтобы соответствующие возможности были прописаны в положении о закупках компании".

Помимо этого, Демидова рассказала, что вопрос введение ответственности за невыполнение квот будет окончательно решаться в следующем году. "Соответствующие изменения в КоАП были подготовлены, - сказала она. - Но возникает вопрос об отсутствии практики - те есть, мы не знаем, насколько эффективно или неэффективно будет работать механизм квотирования. Поэтому вводить сейчас жесткие меры ответственности - преждевременно. Вопрос все еще в проработке, и вернемся к нему в следующем году, когда будут получены первые результаты работы этого механизма".

Источник: ИНТЕРФАКС