ГК «Ариант» построит в Анапском районе Центр энологического туризма

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Запуск первого объекта намечен на июнь 2021 года.

Один из лидеров российского рынка по производству игристых и тихих вин группа компаний «Ариант» представила проект развития территории в поселке Виноградный Анапского района Краснодарского края. Одним из ключевых объектов, имеющих важное социальное значение, станет строительство жилого комплекса площадью 25 000 кв. метров, соответствующего современным экостандартам. Преимущества комплекса – комфортная планировка квартир, благоустроенная территория, близость к морю, живописные виды на виноградники.

Вторым по масштабам объектом станет Центр энологического туризма Villa Aristov, который будет включать в себя винодельню, пивоварню, гастромолл (GastroMall), ивент холл, летнее кафе, водно-термальный комплекс, парковую зону, а также современный стадион, позволяющий проводить спортивные мероприятия различного уровня.

Закладка первого камня будущего туристического центра состоялась в 2017 году на месте одного из старейших виноградарско-винодельческих предприятий Анапы – сельскохозяйственного производственного кооператива имени Ленина, основанного в 1933 году. СПК был передовым во всех отношениях хозяйством по выращиванию, переработке винограда и производству вина полного цикла — от саженца до бутылки. С 2017 по 2021 гг. ГК «Ариант» возрождала эту местность и засаживала ее молодыми виноградниками.

«Строительство нового масштабного энологического центра на этой территории - это восстановление исторической справедливости, возрождение традиций виноделия Анапы. Проект вдохнет новую жизнь в поселок Виноградный. Будут новые рабочие места, будет хорошее качественное вино. Наша цель - создать здесь туристический кластер современного формата, который станет точкой притяжения тысяч туристов со всей России. Реализация проекта послужит источником вдохновения для динамично развивающегося региона», - рассказала product директор «Кубань-Вино» Елена Мельникова.

«Уникальна и локация Villa Aristov – близость расположения к крупным транспортным узлам, аэропорту и ЖД вокзалу г. Анапы, к федеральной трассе, соединяющей курортное направление «Новороссийск - Анапа - Крымский мост». Все эти факторы становятся дополнительными преимуществами для эффективного развития объекта как Федерального центра агро- и винного туризма», - отметил управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

Около 2 000 га территории займут виноградники. Здесь будут выращивать классические сорта («каберне», «шардоне», «рислинг» и другие) из саженцев, произведенных в крупнейшем российском питомнике, принадлежащем ГК «Ариант». Уникальный терруар Анапского района позволит собирать виноград высокого качества и создавать элитные вина. Новая винодельня в пос. Виноградный будет работать по принципу производства полного цикла: переработка винограда, розлив, упаковка, хранение и реализация. Мощности завода позволят выпускать около 1 млн бутылок вина в год. Стабильно высокое качество продукции обеспечат инновационные технологии.

Центр энологического туризма, как и все винодельческие центры ГК «Ариант», будет работать в соответствии с политикой «зеленого производства». Альтернативные источники энергии – ветроэнергетические установки и солнечные батареи - позволят быть независимыми от поставок электроэнергии и, что немаловажно, обеспечат экологическую чистоту производства. Позволят свести к минимуму влияние на окружающую среду и современные очистные сооружения. Система будет давать не просто чистую, а сверхчистую воду.

Многофункциональный комплекс Villa Aristov призван стать культурным центром Краснодарского края и одним из важнейших центров развития не только винодельческой отрасли, но и всего направления энотуризма России. Общий портфель инвестиций в проект - 4 млрд рублей. Строительство объектов рассчитано до 2023 года. Первым откроет свои двери для туристов GastroMall. Запуск планируется уже в июне этого года. Комплекс будет включать в себя пивоварню, где будет производиться различные виды пива, фуд-корт, винотеку.

Источник: пресс-служба ООО "Кубань-Вино"