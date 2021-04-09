Со второй попытки: Северную Осетию возглавил севастопольский вице-адмирал Меняйло

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Временно исполнять обязанности главы Северной Осетии будет 60-летний Сергей Меняйло.

По информации "Акцентов", он после серии политических консультаций в АП в ближайшее время прибудет во Владикавказ.

Меняйло сменил Вячеслава Битарова, который возглавлял республику с февраля 2016 года.

Меняйло родился и вырос в осетинском городе Алагире, его мать - осетинка, учительница начальных классов.

Причем адмирал имел возможность возглавить кавказскую республику еще в 2010 году.

Тогда "Единая Россия" включила его в список трех претендентов на губернаторский пост наряду с действующим главой Теймуразом Мамсуровым и ректором Северо-Осетинского госуниверситета Олегом Хацаевым. Осетинское заксобрание проголосовало за Мамсурова.

Меняйло предыдущие 5 лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Его предыдущая военная и политическая карьера связана с Югом России. Служил в Каспийской флотилии и на Черноморском флоте.

В апреле 2014 года возглавил Севастополь. Период его руководства запомнился жестким конфликтом с председателем заксобрания Алексеем Чалым.

Судьба же Битарова неясна, по неофициальной информации, его кандидатура уже рассматривается на пост первого замминистра сельского хозяйства России.

Источник: Телеграм-канал