/В России/

Со второй попытки: Северную Осетию возглавил севастопольский вице-адмирал Меняйло

Временно исполнять обязанности главы Северной Осетии будет 60-летний Сергей Меняйло.

По информации "Акцентов", он после серии политических консультаций в АП в ближайшее время прибудет во Владикавказ.

Меняйло сменил Вячеслава Битарова, который возглавлял республику с февраля 2016 года.

Меняйло родился и вырос в осетинском городе Алагире, его мать - осетинка, учительница начальных классов.  

Причем адмирал имел возможность возглавить кавказскую республику еще в 2010 году.

Тогда "Единая Россия" включила его в список трех претендентов на губернаторский пост наряду с действующим главой Теймуразом Мамсуровым и ректором Северо-Осетинского госуниверситета Олегом Хацаевым. Осетинское заксобрание проголосовало за Мамсурова.

Меняйло предыдущие 5 лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Его предыдущая военная и политическая карьера связана с Югом России. Служил в Каспийской флотилии и на Черноморском флоте.

В апреле 2014 года возглавил Севастополь. Период его руководства запомнился жестким конфликтом с председателем заксобрания Алексеем Чалым.

Судьба же Битарова неясна, по неофициальной информации, его кандидатура уже рассматривается на пост первого замминистра сельского хозяйства России.

Источник: Телеграм-канал

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

На Кубани в прошлом году на казаков потратили больше 1,1 млрд рублей

Власти Крыма ожидают, что легализация «гостевых домов» принесет в бюджет 600 млн рублей

РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Со второй попытки: Северную Осетию возглавил севастопольский вице-адмирал Меняйло

Евгений Минченко: модель генерал-губернаторства по-прежнему считается действенной