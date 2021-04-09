Со второй попытки: Северную Осетию возглавил севастопольский вице-адмирал Меняйло
Временно исполнять обязанности главы Северной Осетии будет 60-летний Сергей Меняйло.
По информации "Акцентов", он после серии политических консультаций в АП в ближайшее время прибудет во Владикавказ.
Меняйло сменил Вячеслава Битарова, который возглавлял республику с февраля 2016 года.
Меняйло родился и вырос в осетинском городе Алагире, его мать - осетинка, учительница начальных классов.
Причем адмирал имел возможность возглавить кавказскую республику еще в 2010 году.
Тогда "Единая Россия" включила его в список трех претендентов на губернаторский пост наряду с действующим главой Теймуразом Мамсуровым и ректором Северо-Осетинского госуниверситета Олегом Хацаевым. Осетинское заксобрание проголосовало за Мамсурова.
Меняйло предыдущие 5 лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе. Его предыдущая военная и политическая карьера связана с Югом России. Служил в Каспийской флотилии и на Черноморском флоте.
В апреле 2014 года возглавил Севастополь. Период его руководства запомнился жестким конфликтом с председателем заксобрания Алексеем Чалым.
Судьба же Битарова неясна, по неофициальной информации, его кандидатура уже рассматривается на пост первого замминистра сельского хозяйства России.
Источник: Телеграм-канал