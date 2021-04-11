ЭКСПЕРТЫ О НАЗНАЧЕНИИ СЕРГЕЯ МЕНЯЙЛО ГЛАВОЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

/В России/

По мнению Ростислава Туровского, чтобы избежать конфликтов с республиканскими кланами, Сергей Меняйло будет проводить компромиссную политику.

Одной из потенциальных точек напряжения эксперт считает местное отделение «Патриотов России», которое возглавляет сенатор от парламента региона Арсен Фадзаев: «Это традиционный возмутитель спокойствия, который давно мечтает возглавить Северную Осетию».

Константин Калачев полагает, что назначение Сергея Меняйло продолжает тенденцию на усиление административной вертикали в СКФО и говорит о недоверии местным элитам. Эксперт считает Меняйло системным и опытным политиком, который «договоренностям предпочитает жесткое администрирование»: «Это ровно то, что сейчас в тренде».

Сергей Старовойтов называет назначение Сергея Меняйло «остроумным решением», которое показывает, что и после полпредства в России возможна управленческая карьера: «На примере Меняйло Путин доказал, что может давать не только полпредам, но и губернаторам вторые шансы. Вспомните, как закончилось губернаторство Сергея Меняйло в Севастополе. И тогда многие думали, что полпредство в Сибири для него будет ссылкой. Но нет. Это оказалось новым стартом для карьерного взлета. Правда, что для этого сделал Меняйло, общество вряд ли узнает».

Источник: @Смутное время