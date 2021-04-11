«НУК» планируют банкротить? Или для чего компания выступила поручителем по кредитам на 4,3 миллиарда рублей сторонним фирмам

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Вместе с тем АО взяло кредит на 150 миллионов рублей.

В сентябре 2020 года прошло внеочередное собрание акционеров «Новороссийской управляющей компании». Документы по этому собранию опубликованы в общем доступе на сайте «НУКа», но для того чтобы их найти, нужно зайти в разные подразделы. Обнаружилось, что на том собрании были приняты решения об очень масштабных сделках.

Кредит на 150 миллионов, а поручительство на 4,3 миллиарда

Первый пункт: «НУК» взял кредит на сумму 150 000 000 рублей в «Газтрансбанке». Планируется, что деньги потратят на расчеты с контрагентами по хозяйственной деятельности – за поставку в многоквартирные дома коммунальных ресурсов.

Сумма внушительная, хотя кредиты для крупных компаний явление обычное. Вопросы возникают по трем остальным пунктам.

Пункт второй: АО «НУК» выступило поручителем по кредитному соглашению между АО «АТЭК» и Банком ВТБ на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Пункт третий: АО «НУК» поручился за АО «Краснодаргоргаз» перед Банком ВТБ. Сумма кредитного соглашения – более 1 миллиарда рублей.

Пункт четвертый: АО «НУК» стал поручителем ООО «Центр-Отель» перед Банком ВТБ по кредитному соглашению на сумму 1,4 миллиарда рублей.

«НУК» обязуется отвечать

В итоге получается, что «НУК» обязуется отвечать за исполнение заемщиками обязательств, включая возврат кредитных средств в полном объеме. По всем трем соглашениям заемщик берет кредит, чтобы рефинасировать свою задолженность перед Банком ВТБ.

Возникают закономерные вопросы. Как компания, которая сама берет в кредит 150 миллионов, чтобы обеспечить дома, которые находятся у нее в управлении коммунальными ресурсами, может выступать поручителем по трем крупным сделкам на общую сумму почти 4,3 миллиарда рублей? Из каких средств АО «НУК» собирается погашать задолженность компаний, за которых оно выступает поручителем? Есть мнение, что таким образом «НУК» готовят к банкротству.

Кто будет платить?

- Изучив документацию, возникает предположение, - а не хотят ли учредители целенаправленно обанкротить «НУК»? Ликвидов у предприятия не много. Перегруз кредитными обязательствами очевиден. Непонятно, почему предприятие, часть акций которого принадлежит муниципалитету, выступает поручителем по кредитам компаний, которые развивают бизнес даже не в Новороссийске. И не лягут ли в случае чего кредитные обязательства на городскую казну? Кстати, интересно узнать, как голосовали акционеры из администрации, если, конечно, они вошли в 75,86 процента присутствующих? Подчеркну, что это только мои предположения, - комментирует политтехнолог-аналитик Андрей Фонарев.

Если эти предположения, верны, и АО «НУК» ведут к банкротству, возникает главный вопрос – что же будет со средствами жильцов домов, которые находятся под ведомством управляющей компании?

От редакции: Размещаем материал наших коллег. Готовы представить площадку для пояснения своей позиции руководству НУКа. А также хотелось бы, получить пояснения от одного из акционеров общества - администрации города-героя Новороссийска в лице главы Игоря Дяченко. Как голосовал представитель администрации на собрании? Почему выступаем гарантами бизнес-структуры за пределами муниципального образования? Ждем комментария от председателей профильных комитетов городской думы Ильи Канакиди и Виталия Козырева.

Источник: https://ngnovoros.ru/posts/nuk-planiruyut-bankrotit-ili-dlya-chego-kompaniya-vystupila-poruchitelem-po-kreditam-na-4-3-milliarda-rubley-storonnim-firmam