Краснодарский край — лидер среди регионов России по количеству космических названий

/В России/

Тинькофф Журнал накануне Дня космонавтики проанализировал, какой регион России, кроме поселка Звездный**, больше всего связан с космонавтикой.

Для этого посчитали улицы, микрорайоны и переулки, связанные с покорением космоса, и посмотрели, где рождались российские и советские космонавты. Краснодарский край занял первое место по количеству космических названий.

В городах России часто можно встретить названия улиц, районов и других локаций, связанных с темой космоса. В федеральной информационной адресной системе налоговой службы насчитывается почти 15 тысяч космических топонимов. Чаще всего названия улиц, переулков, поселков и других объектов на карте России связаны с именем Юрия Гагарина и Владимира Комарова, часто можно встретить названия, посвященные Герману Титову, Валентине Терешковой, Алексею Леонову.

Что касается планет, звезд, спутников и других космических тел, то чаще всего встречаются названия вроде Космос и Спутник — так называют микрорайоны; Звездная и Лунная — такие имена дают улицам. Кроме этого, есть и топонимы с названиями планет Солнечной системы.

Самый космический регион в этом плане — Краснодарский край: 727 таких названий. На втором месте — Московская область: 535. На третьем — Татарстан: 530.

Чем больше в регионе населенных пунктов, тем больше возможностей для космических названий. Поэтому при составлении рейтинга аналитики проанализировали, сколько космических названий приходится на 1000 топонимов в каждом регионе. Лидером оказалась Чукотка: 38. На втором месте — Крым: 24. На третьем — Калмыкия: на 1000 названий 20 космических. Замкнула этот рейтинг Ярославская область: всего 3 космических топонима на 1000.

За те 60 лет, что люди летают в космос, всего там побывали 568 человек. 124 из них — советские и российские космонавты. Большинство из них — 87 человек — родились на территории России. Остальные — уроженцы советских республик. Больше всего космонавтов родилось в Москве: 15 человек. На втором месте — Московская область: 10 человек. Третье место делят Санкт-Петербург, Иркутская и Самарская область, которые дали стране по 4 космонавта. В целом на орбиту летали уроженцы и Сибири, и Дальнего Востока, и Южной, и Центральной России.

**Вообще, самый космический населенный пункт страны — подмосковный поселок Звездный. Еще его называют Звездным Городком. В этом месте тренируются космонавты и даже микрорайоны здесь носят соответствующие названия: Биокосмос, Мир, Комета, Взлетный, Виток-1, Виток-2 и Виток-3.

Александр Леонов