Председатель городской Думы Новороссийска уже шесть лет живет в арестованном за долги особняке

/В России/

Александр Шаталов был учредителем более чем 10 фирм, которые обанкротились, закрылись или были ликвидированы.

Можно догадаться, почему в Новороссийске, городскую Думу которого возглавляет такой управленец, далеко не все гладко.

20 июля 2021 года состоится арбитражный суд в рамках дела № А32-1259/2009 о банкротстве новороссийской компании «Строй Инфор». Один из ответчиков по делу – председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов. Эта история началась 12 лет назад. 16 января 2009 года один из кредиторов - «ТАМАНЬНЕРУД» - подал в суд, чтобы признать компанию ООО «Строй Инфор» банкротом. На тот момент долг компании составил более 70 миллионов рублей. Одним из четырех лиц, контролирующих должника, выступал Александр Шаталов. Известно, что за несколько месяцев до возбуждения дела о банкротстве он продал имущество компании более чем на 20 миллионов рублей. Суды установили, что имущество продавалось заинтересованному лицу по заниженной цене.

С тех пор потянулась череда судебных заседаний и разбирательств. Наконец, 01 декабря 2015 года суд принял решение арестовать имущество Александра Шаталова: 3-этажный дом площадью 588,9 квадратных метра на участке более 14 соток в селе Мысхако, дом площадью 194,5 квадратов на земельном участке 6,8 соток в селе Северная Озереевка и гараж площадью 16 квадратных метров в районе Набережной.

После этого о громком деле снова все забыли. О причинах можно только догадываться. Однако спустя шесть лет, в 2020 году в арбитражном суде снова рассмотрели дело о банкротстве ООО «Строй Инфор». Была назначена экспертиза. Кстати, дело рассматривает уже новый судья. Очередное заседание запланировано на июль 2021 года.

Так, уже 6 лет председатель городской Думы Новороссийска и живет в арестованном особняке на Мысхако. Кстати, в 2019 году Александр Шаталов в декларации о доходах указал сумму: 1 794 954,21 рублей. Единственный источник дохода – заработная плата депутата.

Напомним, был избран председателем городской Думы V созыва города Новороссийска в марте 2010 года. А в сентябре 2015 года - председателем городской Думы VI созыва. В сентябре 2020 года единогласным решением депутатов - председателем городской Думы VII созыва. За многолетний и добросовестный труд удостоен звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Почетный гражданин города-героя Новороссийска.

Источник: https://ngnovoros.ru/posts/predsedatel-gorodskoy-dumy-novorossiyska-uzhe-shest-let-zhivet-v-arestovannom-za-dolgi-osobnyake