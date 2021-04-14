В Геленджике стартовали массовые трёхдневные учения

/В России/

По легенде учений, в крае ожидается обильный циклон, на территории муниципалитета велика вероятность обильных паводков и подтопления жилых районов.

В связи с чем, глава курорта на утреннем сборе комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС утвердил план необходимых мероприятий и условно ввёл режим «Повышенной готовности» для сил и средств геленджикского звена РСЧС.

В эти дни учения РСЧС - Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных - ситуаций проходят по всей стране. В Геленджике помимо отработки мер при обильных паводках и подтоплениях, будут проведены практические занятия при лесных пожарах и других техногенных катастрофах.

В первый день Всероссийских учений Алексей Богодистов провёл смотр имеющейся в распоряжении курорта техники, спецоборудования и пообщался с личными составами служб и организаций, задействованных в ликвидации ЧС. В масштабном смотре приняло участие 212 человек и 81 единица спецтехники.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик