С начала года на соответствие требованиям нормативных документов проверено 4356 партий семян

/В России/

С начала года специалистами ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в области семеноводства проверено 4356 партий семян сельскохозяйственных растений общей массой более 59864 тонн и 2017585 штук саженцев.

Проведено 19306 исследований на сортовые и посевные качества семян.

В 167 партиях семян общей массой 1673,3 тонн выявлено несоответствие требованиям нормативных стандартов по посевным качествам семян: всхожести и чистоте. Данные показатели являются основными показателями качества семенного материала и определяют степень пригодности семян для посева и хранения.

Также проведено определение сортовой принадлежности и сортовой чистоты семян озимой пшеницы, кукурузы и подсолнечника методом электрофореза запасных белков в 65 партиях общей массой 1654,9 тонн. По результатам исследований несоответствий не выявлено. Отметим, что метод электрофореза запасных белков семян – наиболее надежный, быстрый лабораторный метод анализа, утвержденный в качестве стандартного арбитражного метода семенного контроля.

За отчетный период лабораторией RUML 0300 выдан оранжевый сертификат на партию семян сои массой 20 тонн. Сертификаты ISTA широко используются в международной торговле и существенно облегчают свободное движение семян из одной страны в другую.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»