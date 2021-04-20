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ОДИН РАЗ В ГОД САДЫ ЦВЕТУТ!
В эти весенние дни жители и гости Геленджика имеют уникальную возможность насладиться цветением персиков.
На территории муниципалитета персиковые сады раскинулись на территориях ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский», АПК «Михайловский перевал», на фермерских хозяйствах сел Пшада, Текос, мкр. Голубая бухта, между селами Виноградное и Марьина Роща. Общая территория цветущих фруктовых красот составляет порядка 120 га.
Пора уже перенимать традицию японцев наслаждаться цветением сакуры и устраивать паломничества в Геленджик для созерцания красивейших розовых персиковых цветков. А какой аромат! Они же пахнут свежей весной и обещанием солнечного лета.
Более того, в урожайные годы вся эта красота дает до 300 тонн сочных фруктов. В числе самых популярных для выращивания на территории нашего курорта – сорт «Редхейвен» или как называют его в народе - «красная горка». Также у геленджикских аграриев популярны сорта «Фаворит», «Радуга» и «Ветеран».
Пора уже перенимать традицию японцев наслаждаться цветением сакуры и устраивать паломничества в Геленджик для созерцания красивейших розовых персиковых цветков. А какой аромат! Они же пахнут свежей весной и обещанием солнечного лета.
Более того, в урожайные годы вся эта красота дает до 300 тонн сочных фруктов. В числе самых популярных для выращивания на территории нашего курорта – сорт «Редхейвен» или как называют его в народе - «красная горка». Также у геленджикских аграриев популярны сорта «Фаворит», «Радуга» и «Ветеран».
Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик