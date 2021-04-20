ОДИН РАЗ В ГОД САДЫ ЦВЕТУТ!

В эти весенние дни жители и гости Геленджика имеют уникальную возможность насладиться цветением персиков.

мкр. Голубая бухта

На территории муниципалитета персиковые сады раскинулись на территориях ЗАО «Совхоз Архипо-Осиповский», АПК «Михайловский перевал», на фермерских хозяйствах сел Пшада, Текос,, между селами Виноградное и Марьина Роща. Общая территория цветущих фруктовых красот составляет порядка 120 га.Пора уже перенимать традицию японцев наслаждаться цветением сакуры и устраивать паломничества в Геленджик для созерцания красивейших розовых персиковых цветков. А какой аромат! Они же пахнут свежей весной и обещанием солнечного лета.Более того, в урожайные годы вся эта красота дает до 300 тонн сочных фруктов. В числе самых популярных для выращивания на территории нашего курорта – сорт «Редхейвен» или как называют его в народе - «красная горка». Также у геленджикских аграриев популярны сорта «Фаворит», «Радуга» и «Ветеран».