Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 10 мая 2021 года

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Президент подписал Указ « Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года

Текст Указа:

В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

2. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.