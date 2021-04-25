Целевая модель государственных закупок

/В России/

В 2019 году 40% от общего числа закупок общим объемом 5,8 трлн рублей (61% общего стоимостного объема размещенных извещений) были признаны несостоявшимися.

В 2020 году ситуация не улучшилась. По итогам девяти месяцев 2020 года несостоявшимися было признано 45% закупок общим объемом 3,8 трлн рублей (57%). Наиболее распространенные причины признания закупок несостоявшимися — подача только одной заявки (56% случаев) или отсутствие заявок как таковых (24% случаев).

В итоге имеет место абсурдная ситуация: многократно декларируется задача максимального кассового исполнения национальных проектов и государственных программ, но для этого зачастую вынужденно «срезаются углы», заложенные в контрактной системе. В противном случае кассового исполнения и конечного результата нет, зато соблюдены все процедуры госзакупок.

Превалирование процедурных вопросов над сущностными в сфере контрактной системы значительно усиливает и без того большой разрыв между продекларированными целями и реальными инструментами для их достижения.

Стоят ли значительные трансакционные издержки, которые несет государство и частный сектор, того результата, который в итоге получается?

Полагаем, что нет. Выводы Счетной палаты Российской Федерации во многом это подтверждают:

— на протяжении всего периода функционирования контрактной системы значимых изменений в показателях конкуренции и экономии не происходит;

— 76% общего объема закупок в рамках закона № 44-ФЗ составляют контракты с единственным поставщиком и несостоявшиеся закупки;

— относительная экономия по итогам осуществления закупок конкурентными способами составляет около 4%;

— количество нарушений с момента вступления в силу закона № 44-ФЗ выросло более чем в четыре раза;

— повышение эффективности функционирования системы закупок сдерживают сложность и нестабильность законодательства о закупках;

— усилия регуляторов в основном направлены на совершенствование процедуры проведения закупок, а не на достижение результативности закупок и должного качества товаров, работ, услуг;

— продолжается тенденция снижения количества поставщиков, принявших участие в закупках (в 2019 году снижение составило 25%), что свидетельствует в целом о снижении привлекательности и доверия к системе государственных и муниципальных закупок.

Конкурсные процедуры на деле зачастую являются фикцией и лишь снимают ответственность с госзаказчиков: на то, что исполнитель сорвал задание, невозможно повлиять, ведь все сделано по закону, он выиграл конкурс. В то же время многие заказчики следуют стратегии «заведомого выбора», когда заказчик определяет поставщика еще до проведения закупки. При этом трудно обвинить заказчиков и поставщиков, образующих порочный круг, в тотальной коррупции.

Из статьи в журнале "Эксперт". Там далее авторами предлагается для исправления сложившейся ситуации создать федеральную службу снабжения в форме публично-правовой компании или закрепление функций осуществления централизованных поставок за кем-то из регуляторов. Короче, Back In The USSR.

Источник: Телеграм