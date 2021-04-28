Внутренняя политика на Кубани в аутсайдерах

/В России/

Рейтинг замгубернаторов по внутренней политике за период с 19 по 25 апреля 2021 года.

Лидеры

- Костомаров А.К., Ульяновская область

Выступление врио главы области Алексея Русских в Заксобрании и его встреча с фракциями ЕР и ЛДПР должны стать переломным моментом в работе внутриполитического блока. Расчет на взаимовыгодное сотрудничество со всеми депутатами - начало конструктивной повестки во внутренней политике регправительства. Внуполу стоит оценить такой "подарок" врио главы региона и эффективно поработать над тем, чтобы не растерять позитивный потенциал.

- Ясевич П. Е., Камчатский край

В регионе проходят выборы в общественные советы, созданные при правительстве по поручению губернатора. Они являются постоянно действующими коллегиальными органами, которые формируют, генерируют, обсуждают общественные инициативы в различных сферах и контролируют правительство, которое эти инициативы реализует. Выборы прозрачны, по словам внупола, общественники принимают в них активное участие.

Аутсайдеры

- Бидонько С.Ю., Свердловская область

Участие членов облправительства на праймериз ЕР рискованное дело. Эксперты предрекают некреативную и «админресурсную» кампанию, уязвимую для давления оппозиции, и советуют действовать тоньше. Бюджетники уже жалуются, что их заставляют регистрироваться на портале Госуслуг для участия в праймериз ЕР и голосования за «нужного» кандидата. Но только сказать об этом губернатору некому. Внупол сам участвует в праймериз и, вероятно, уже видит себя в депутатом. Рано почивать на лаврах – надо поработать.

- Волошко А.А., Приморский край

Роза Чемерис заявила, что губернатор Олег Кожемяко не включил ее в список согласованных кандидатов в Госдуму, потому что был уставшим и "выразился не совсем корректно". Внупол поторопился объяснить, что Роза Чемерис согласованный кандидат от ЕР, и что идет «абсолютно контролируемый процесс в безупречно управляемой системе», при этом резко осудил слова Чемерис, назвав их «неэтичной интерпретацией слов губернатора». Если внупол в курсе, что кандидат от ЕР (или не кандидат?) «талантлива в самопиаре», почему не подготовился, и зачем выдвигать кандидатов, которые не подчиняются партийной дисциплине и размещают банеры без логотипа ЕР?

- Князев Ю.П., Курская область

Давнее непонимание между регвластью и руководством Суджанского района дошло до того, что туда выехал замгубернатора Юрий Князев. Он принародно и жестко раскритиковал главу района Александра Богачева. Историю с жильем для многодетной семьи, получившую федеральный резонанс, пришлось разрешать лично губернатору. Главам местных муниципальных образований предложено решать вопросы напрямую в области. Почему так долго ждали и не реагировали в УВП, непонятно.

- Сухарев И.Н., Оренбургская область

Сначала Телеграм взорвался от сообщения о «черных списках Сухарева -Паслера», в которых якобы названы неугодные журналисты и информканалы. Мол, редакторам под угрозой увольнения запрещено размещать негативный контент этих авторов и контролировать будут строго. А тут еще новость, которая по мнению экспертов, ставит под сомнение легитимность выборов в регионе. Представителя парламентской партии "эсеров" не включили в число членов Облизбиркома. Такого еще никогда не было. Даже неловко становиться от действий внупола, который не хочет, не может или не желает держать ситуацию в рамках приличия.

- Чагаев И.О., Краснодарский край

Скандальная история. Замдиректора департамента внутренней политики Инна Хаустова стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Помимо шести эпизодов получения взятки ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями при покупке квартир для детей-сирот. Следует напомнить, что Хаустова была назначена на должность в 2020 году после того, как в правительство пришел ее бывший начальник Игорь Чагаев. Ранее Хаустова курировала социальную сферу в Лабинском районе. Удар весьма ощутимый как по репутации внупола, так и по репутации губернатора.

Ваш Замгубернатора

Источник: @matrosou