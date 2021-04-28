Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» продлена до 17 мая

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Заявочная кампания конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – продлена до 17 мая 2021 года. Об этом на пресс-брифинге сообщил генеральный директор АНО, руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Решение было принято Наблюдательным советом конкурса.

«Главное отличие этого сезона заключается в том, что конкурс разделен на профильные специализации. В дополнение к направлениям, запущенным в прошлом году – «Наука» и «Здравоохранение» – стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура» и «Информационные технологии». Кроме того, прямо во время Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» к Президенту России, председателю Наблюдательного совета АНО Владимиру Путину обратились наши участники с предложением о запуске еще двух треков – это трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России) и трек «Студенты» для ребят пока без управленческого опыта. Треки стартовали, соответственно, позже остальных. Например, о запуске международного трека мы объявили 14 апреля. И для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса «Лидеры России» продлить заявочную кампанию. И кроме того, буквально три дня назад Президент подписал приказ о нерабочих днях между майскими праздниками. От многих участников мы стали получать письма и звонки, что они планируют уезжать и не смогут участвовать в дистанционном этапе, который у нас должен был начаться с последних дней апреля. Поэтому мы решили продлить заявочную кампанию до 17 мая», – сообщил Алексей Комиссаров.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 17 мая 2021 года 23:59 по московскому времени на один из 8 представленных треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также на треки «Студенты» и трек «Международный».

На этапе заявочной кампании «Лидеров России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники (помимо заполнения анкеты) должны записать видеообращение. В нем нужно ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

Из-за продления регистрации оргкомитет конкурса перенес и сроки проведения дистанционного этапа. Первые тесты стартуют по новому графику с 20 мая и завершатся 1 июля. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также выполнить задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты смогут пройти тесты от партнеров проекта.

«Всего на сегодняшний день на конкурс зарегистрировались более 140,5 тысяч человек. Больше всего заявок на участие поступает от мужчин – 72%, от женщин – 28%. Топ-3 треков по активности подачи заявок: на первом месте трек «Бизнес и промышленность» – почти 48 тысяч заявок. На втором – трек «Государственное управление» – более 32 тысяч регистраций, на третьем – «Информационные технологии» – более 12 тысяч заявок», – рассказал Алексей Комиссаров.

По словам Алексея Комиссарова, в основном регистрации поступают от участников в возрасте от 31 до 35 лет –26,3% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, а от 26 до 30 лет – 11,5%. Участников в возрасте от 46 до 55 лет 8,2%, а от 18 до 25 лет – 8% и от 51 до 55 лет – 3 %.

Рейтинг активности регионов по подаче заявок выглядит так: первое место занимает Центральный Федеральный округ – 35,7% от всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,6%). Далее идут Северо-Западный (13,3%), Сибирский (9,5%), Уральский (9,4%), Южный (8,2%), Дальневосточный (4%) и Северо-Кавказский (3,3%) федеральные округа.

Топ-10 регионов по количеству регистраций на текущий момент распределились следующим образом: Москва (16 619 заявок), Санкт-Петербург (6 910) и Московская область (5 593 заявок). Далее идут Свердловская область (2 677 заявок), Краснодарский край (2 485), Нижегородская область (2 098), а также Республика Татарстан (2 081) и Самарская область (1 979 заявок). Замыкают ТОП-10 Ростовская (1 854) и Новосибирская (1 797) области.

Зарегистрироваться на конкурс «Лидеры России» можно из любой географической точки. Например, капитан головного универсального атомного ледокола «Арктика» Василий Губкин подал заявку во время вахты в акватории Северного морского пути. На конкурс регистрируются целыми делегациями. Ученые и аспиранты из Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, а также НИИ реабилитации и курортологии Минздрава России подали заявки на треки «Наука», «Здравоохранение» и «Студенты» научными коллективами. Еще один примечательный факт: победители прошлых лет готовят своих и детей к участию в конкурсе. Так, суперфиналист третьего конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкин вдохновил на участие проекте своего сына Андрея Кочкина – серебряного финалиста Кубка «Управляй!» и победителя «Конкурса политологов».

«На трек «Международный» регистрируются очень интересные участники. Вот, телеведущий, актер и писатель из Сербии Марко Долаш, как отметил в своем обращении к нам, учился в середине 90-ых годов в Москве, с тех пор полюбил Россию, Москву, русскую культуру и хочет способствовать развитию сотрудничества между нашими странами. Первую книгу Марко «Моя прекрасная Сербия» Президент Республики Сербия Александр Вучич подарил в Москве Владимиру Путину в прямом эфире при официальной встрече. Вторая книга «Моя вкусная Сербия» стала визитной карточкой этой страны. А участник трека «Международный» Игорь Ноздрин из США является председателем оргкомитета движения «Бессмертный полк» в городе Сиэтл. Под его руководством в городе к 9 мая сейчас готовится целый комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы. Кстати, что касается трека «Международный», на участие в нем на сегодня подали заявки граждане 80 государств. По активности выделяются в основном Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия, Латвия, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Германия и Таджикистан», – добавил Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Конкурс управленцев «Лидеры России»:

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Лидеры России» – открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Конкурс поддерживают партнеры – крупнейшие российские компании (ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ГК «Ростех», ПАО «Интер-РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «ГК «Роснефть», ПАО «Русгидро, ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Лукойл»), а также Российский фонд прямых инвестиций, Телевизионная сеть RT (Russia today), Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»