Северная Осетия лидирует по числу заявлений на участие в тестировании ДЭГ

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По данным ЦИК Республики на 28 апреля, 3,79% жителей региона (19 547 человек) готовы убедиться в удобстве и защищённости системы дистанционного электронного голосования.

«Внедрение этой новации побуждает избирателей участвовать в выборах, убеждаться уже сейчас, что это удобно, безопасно, надежно», - заявила глава Общественной палаты Республики Нина Чиплакова на круглом столе с участием члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода.

По словам эксперта, подготовке качественного наблюдения за всеми видами голосования в регионе уделяется значительное внимание.

Источник: nom24.ru/info/events/severnaya-osetiya-lidiruet-po-chislu-zayavleniy-na-uchastie-v-testirovanii-deg-/