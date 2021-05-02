Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерал-полковника Павла Барышева

/В России/

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Причины увольнения не уточняются.

Павел Барышев был назначен на должность замминистра в феврале 2017 года.

До этого в 2002–2013 годы он руководил главным управлением МЧС РФ по Ярославской области. В 2013–2017 годы был начальником Академии гражданской защиты МЧС. Награжден несколькими медалями, в том числе «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Господин Барышев, в частности, принимал участие в ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае осенью 2019 года. Тогда погибли 20 человек, было возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем большие человеческие жертвы).

Источник: Телеграм-канал