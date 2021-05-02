Политолог: антикоррупционный аудит подтвердил репутацию членов правительства Ставрополья

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал документ о назначении членов правительства. Кабмин сформирован из кадров, прошедших антикоррупционную проверку.

Накануне депутаты краевого заксобрания согласовали назначение двух первых зампредов правительства – Николая Великданя и Ивана Ковалёва. Как и прогнозировали эксперты, практически все члены правительства сохранили свои посты.

У Владимирова не было оснований существенно менять состав правительства, отметил ранее в разговоре с АЦ «Юг» политолог Григорий Добромелов: «Смена даже одного министра может на полгода затормозить конструктивную работу. А в условиях постковида и электорального цикла, а также необходимости решения тех задач, которые были поставлены президентом в послании, губернатор не может себе позволить распустить правительство и потерять время на его формирование. Конечно, Владимиров постарается сохранить проверенную команду, поэтому существенного снижения темпов работы правительства Ставрополья не предвидится. И, думаю, уже по итогам выборов можно будет сказать, что глава Ставрополья преодолел политический кризис».

Напомним, губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона после ареста одного из высокопоставленных чиновников. Совместно с правоохранителями Владимиров объявил большой антикоррупционный аудит, заявив, что назначения получат только те министры и зампреды, к которым не возникнет вопросов у силовиков. Спустя полтора месяца практически все они вновь вошли в состав правительства.

«Владимиров понимает, что регион стоит на пороге большой избирательной кампании, которую надо пройти максимально стабильно. Поэтому менять министров и вице-губернаторов сейчас не время, исполнительная власть должна работать слаженно, – комментирует политолог Сергей Старовойтов. – Второй момент заключается в том, что три заместителя Владимирова подали заявления на участие в праймериз по выборам в краевое заксобрание. И в случае, если они станут членами регионального парламента, то осенью правительство ждет переформатирование».

Политический эксперт Владимир Джаралла позитивно оценивает как решение Владимирова о проведении масштабной проверки чиновников, так и тот факт, что губернатор не стал в угоду пиару «махать шашкой», устраивая показательные увольнения членов правительства.

«Владимиров поступил чрезвычайно сильно с точки зрения организационно-управленческой. Ведь то, как власть реагирует на такие малоприятные истории, многое говорит о самой власти. И тот факт, что большинство прежних чиновников остались на своих местах, – это большой плюс. Хотя массовое сознание, как известно, всех красит одной краской, тем не менее реальность такова, что в системе управления подавляющее большинство людей, благодаря которым Россия существует, функционирует как государство, это люди порядочные, которые выполняют свой долг, поэтому подобный факт подтверждает верность этого вывода», – подчеркнул эксперт.

Источник: https://eacs.center/discuss/politolog-antikorrupcionnyj-audit-podtverdil-reputaciyu-chlenov-pravitelstva-stavropolya