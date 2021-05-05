Краснодарский край продолжает удерживать первое место в стране по взяткам

/В России/

В первом квартале этого года на Кубани зарегистрирован 121 случай получения взятки. По данным Генпрокуратуры, край по этому показателю идет на первом месте и уже второй месяц не уступает Москве (107).

В январе-феврале 2021 года в Краснодарском крае было зафиксировано 94 факта получения взятки, в столице России - 77.

По итогам первого квартала в десятку лидеров из регионов Юга и Кавказа также попали Ростовская (60) и Волгоградская (45) области. Также стоит отметить, что Волгоградская область заняла второе место по количеству случаев дачи взятки (77), уступив первую строчку Татарстану (97).

По итогам января-февраля Волгоградская область делила первое место с Московской областью (по 56 случаев дачи взятки в каждом регионе).