Ушел Егор Лигачев

Сто лет. Достойно пожил. Один из активных участников политической жизни страны в 80-90 годы. Профессионал. Идейный борец за правое дело.

Светлая память. Несколько его мыслей публикуем ниже.

Член Политбюро КПСС, секретарь ЦК, второй человек в СССР Егор Лигачев:

О сухом законе

- Да, я был самым активным проводником сухого закона. Однако начал все Андропов. В 1983 году он создал специальную комиссию Политбюро по борьбе с пьянством. Смерть Андропова отложила начало борьбы. Но Соломенцев подготовил проекты постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Нашей целью было сбережение народа, повышение физического и нравственного здоровья, работоспособности советского человека, укрепление семьи и безопасности Отечества.

Выпуск водки мы сократили на 40 процентов. Коньяк остался на прежнем уровне - уговорили армянские товарищи. Шампанское даже увеличили на 50 процентов. А помните такое выражение - «бормотуха»?

Выпуск плодово-ягодных вин был полностью прекращен! Чего мы добились? Не буду утомлять цифрами и процентами снижения числа сердечно-сосудистых заболеваний, производственного травматизма, прогулов, преступности. Зато жены, дети во многих семьях увидели своих мужей, отцов трезвыми. Вклады в сберкассах возросли на 45 миллиардов рублей.

Но самое главное - это сбережение и приумножение народа. В 1986 - 1987 годах население СССР возрастало на 2 миллиона 900 тысяч человек. До того рост был 2 млн 400 тысяч. Плюс полмиллиона в год!

Но со всей ответственностью могу сказать: были и ошибки, недостатки, недочеты. Мы в Политбюро хотели побыстрее избавить народ от векового недуга. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики. Нависла угроза разрушения СССР. Здоровым силам стало не до борьбы с пьянством. Не судите нас.

О возвышении Ельцина.

- Декабрь 1983 года. Звонит из больницы Андропов. «Егор Кузьмич, предлагают Ельцина брать в Москву. Не мог бы ты побывать на Урале, посмотреть на него?» - «Конечно, Юрий Владимирович, могу». 5 дней провел в Свердловске. Ездили с ним с утра до вечера по предприятиям, городам. Все 5 дней тот был абсолютно трезвым! Вернулся, доложил Андропову. Но вскоре генсек скончался. И только через два года Ельцина взяли в ЦК. Завотделом строительства. Хотя обычно с Урала люди приходили сразу секретарями ЦК. Моя работа: «Давайте еще раз посмотрим». Знал уже, что злоупотребляет алкоголем. Потом Ельцина мы поставили вместо Гришина руководить Москвой. Там он начал расправляться с достойными людьми. Мне стало ясно, что это за человек. Но факт есть факт, на каком-то этапе я его активно поддерживал. Искренне.

О развале СССР

- Это было перерождение группы руководителей - коммунистов в центре и республиках. Жаждавших личного богатства и безраздельной власти. Они решили разрушить партию и страну, чтобы забрать народное добро в свои руки. Многие стали миллионерами. Сами или их родственники, что одно и то же.