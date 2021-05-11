Сергей Меняйло начал заседание со слов «вам надо начать думать своей головой и что-то предлагать»

/В России/

Сегодня Сергей Меняйло провел очередное заседание правительства Северной Осетии. Как сообщает мой источник из Серого Дома, оно оказалось непростым для многих чиновников.

Как оказалось, за целый месяц врио главы РСО-Алания не получил от министров дельных предложений по включению в индивидуальную комплексную программу социально-экономического развития Северной Осетии.

Врио главы Северной Осетии предложил кабмину обратить внимание на ряд направлений, среди которых туристско-рекреационный комплекс, гидроэнергетика, транспортно-логистический узел.

«У нас большой потенциал. В 2019 году в Осетию приехало более 250 тысяч туристов. Наше участие в этом какое? Никакого. Люди сами приезжают, а мы показываем статистику. 4 место в России по плотности дорог с твердым покрытием. Почему мы это преимущество не используем? У нас есть аэропорт «Владикавказ», через республику идет транзит грузов. А что мы с этого получаем в экономику?»

Меняйло поручил развивать медицину и образование ждет предложений в кратчайшие срок.

Да, с министрами у нас действительно туго. Судя по тому, что они были «предупреждены» о туристическом потоке в республику, а дельного сделать ничего не смогли.

Именно поэтому у нас не хватает квалифицированных экскурсоводов и краеведов. Некому экскурсии проводить, понимаете. Я уже не говорю о том, что не смогли проконтролировать и цены на проживание в этот период. Они подросли до небес.

С нетерпением жду, что же там предложат наши министры.