Врио главы Северной Осетии Меняйло не стал отказываться от охраны из 15 росгвардейцев

Администрация главы и правительства РСО-Алании заключила контракт с Росгвардией на охрану здания правительства и руководителя региона. Всего за пять месяцев (с августа до конца года) из бюджета заплатят 10 млн 727 тыс рублей.

Из этой суммы 7 млн 268 тыс рублей уйдет на охрану здания правительства 7 вооруженными огнестрельным оружием сотрудниками Росгвардии (4 будут дежурить круглосуточно, 3 - днем), а охрана главы республики обойдется бюджету в 3 млн 459 тыс рублей.

Охрана руководителя региона представляет собой вот что.

"Наряд по охране главы Республики Северная Осетия-Алания должен составлять 15 человек. Сотрудники охраны должны быть вооружены боевым ручным стрелковым оружием, при необходимости автоматическим оружием. Нарядом должна осуществляться как охрана помещений сектора, занимаемого главой Республики Северная Осетия-Алания, так и физическая охрана главы Республики Северная Осетия-Алания во всех местах его пребывания", - говорится в техзадании.

Справедливости ради, отметим, что такие нормы безопасности были введены еще при предыдущем руководителе региона Вячеславе Битарове , но нынешний - Сергей Меняйло - нормы менять не стал.

Всего же в этом году на охрану главы республики из бюджета потратят 8,2 млн рублей, на охрану здания правительства - 17,2 млн рублей.

Стоит отметить, что губернаторы помимо охраны ФСО, сведения о которой засекречены, имеют право заключать контракты на охрану с Росгвардией. При этом пользуются такой возможностью очень небольшое количество глав регионов.

На Юге и Кавказе, судя по сайту госзакупок, дороже всего охрана Росгвардией первого лица обошлась бюджету Астраханской области. За полгода на охрану губернатора Игоря Бабушкина потратили более 10, 4 млн рублей.

При этом, например, в 2019 году главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова охраняли 4 бойца за 10,3 млн рублей.