План оздоровления Дона: Совет Федерации принимает финальные предложения по «дорожной карте»

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Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и потенциала водохозяйственного комплекса Нижнего Дона: проблемы и пути решения», которое состоялось в Ростове-на Дону.

Заседание прошло с участием заместителя главы Минприроды России Сергея Ястребова, председателя профильного комитета Совета Федерации Алексея Майорова, а также представителей Минстроя, Минсельхоза, Минтранса, Минфина России, Росрыболовства и руководителей донских субъектов под председательством первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина.

Встреча началась с облёта Цимлянского водохранилища, где сосредоточено 60% водосборной площади бассейна Дона. Это важнейшее звено многоцелевой водохозяйственной схемы - источник ресурса для сельского, рыбного хозяйства, объектов энергетики, экономики, питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения городов и населенных пунктов Ростовской области. Маловодье на Цимлянском водохранилище уже стало повторяющимся опасным явлением. B 2019 году воды в него пришло на 50% меньше нормы, в 2020-м - на 67%, а в 2021 году - 50%.

На берегах Донского бассейна в 15 субъектах России проживает более 12 миллионов человек, это одна из самых обжитых и экономически развитых территорий страны. Помимо источника снабжения отраслей, Дон является водной магистралью федерального значения, связывающей Чёрное, Азовское, Каспийское, Белое и Балтийское моря.

«За последние пять лет годовой сток оказался минимальным, более того, тенденции его восстановления нет. Маловодье - лишь одна из задач, которую предстоит решить в рамках мероприятий «дорожной карты» по оздоровлению бассейна Дона, которую подготовили Росводресурсы по поручению Президента и Правительства России. Вторая - избыточная антропогенная нагрузка. План, разработанный совместно с заинтересованными органами власти, находится на рассмотрении в Правительстве», - сообщил в ходе доклада Сергей Ястребов.

Сейчас «дорожная карта» предусматривает 21 мероприятие, которые решают вопрос количества и качества воды в донском бассейне. На работы необходимо порядка 109 млрд рублей.

«Что касается количества воды, приоритетом является прекращение специальных транспортных попусков из Цимлянского водохранилища после ввода в эксплуатацию Багаевского гидроузла. Также повысить водность позволит расчистка малых рек, модернизация водозаборов, реконструкция магистральных каналов. Сохранившийся ресурс будет направлен на нужды водохозяйственного комплекса Нижнего Дона, который сегодня испытывает дефицит воды. Для нас уже очевиден эффект от расчисток рек, питающих Дон: водоток русел восстанавливается», - отметил Дмитрий Кириллов.

Росводресурсы финансировали работу по восстановлению русел рек в 6 регионах донского бассейна. Уже выполнено 11 мероприятий в Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Саратовской и Ростовской областях. Порядка полумиллиарда рублей федеральных средств понадобилось, чтобы восстановить самые заиленные и труднопроходимые участки, всего - больше 280 га и больше 41 км русел.

На территории 9 донских регионов с 2019 по 2020 годы подведомственный Росводресурсам «Центррегионводхоз» очистил от древесного хлама, мусора и зарослей порядка 1 400 га водохранилищ.

Мероприятия продолжаются и сегодня, повышая эффективность с каждым годом. С 2021 по 2024 год в 9 регионах Донского бассейнового округа в рамках федерального проекта запланированы еще 19 мероприятий, будет расчищено еще более 92 км русел. На это Росводресурсы предусмотрели более 890 млн руб.

Реализация «дорожной карты» по оздоровлению бассейна Дона позволит повысить водоотдачу систем от 3 до 5 км? в год, сократить годовые водопотери при транспортировке и мелиорации на миллионы кубов, снизить объёмы загрязнённых сточных вод в 2 раза, восстановить свыше 140 водных объектов (1000 км), привести в надлежащее состояние водоохранные зоны, построить и модернизировать очистные сооружения ЖКХ.

Кроме того, будут созданы условия для гарантированного судоходства от створа Цимлянского водохранилища до устья Дона и надежного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения.

Комитет Совета Федерации в течение недели ждет предложения по плану мероприятий, после он будет направлен вице-премьеру Виктории Абрамченко.

«Экологическая повестка - в числе первых тем послания Президента России Владимира Путина. Уверен, проект оздоровления Дона будет принят независимо от формы его реализации и поддержан финансированием», - заключил Андрей Яцкин.

Источник: Пресс-служба Росводресурсов