Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус»
Как выяснилось, поставщиком 3905 настольных компьютеров для МВД стала российская компания «Аквариус» (ООО «ПК Аквариус»).
Она была признана победителем соответствующего тематического тендера федерального казенного учреждения «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ».
Этот тендер был объявлен госзаказчиком 8 мая 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой лота в 195,25 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 17 мая. По истечении этого срока выяснилось, что кроме «Аквариуса» других желающих поставить технику в МВД не нашлось.
На этом основании аукцион формально был признан несостоявшимся, но тендерная комиссия приняла решение заключить контракт с «Аквариусом» — без снижения стартовой цены лота. Таким образом, стоимость одного компьютера для министерства составит 50 тыс. руб.
Из документации закупки следует, что приобретаемые МВД ПК должны строиться на двухъядерных процессорах с базовой частотой не менее 3,7 ГГц. Этот параметр отсекает возможное участие любых существующих российских чипов — у них частота ниже.
В качестве предустановленной ОС выбрана Astra Linux Special Edition из реестра отечественного ПО при Минцифры. При этом отмечается, что ОС на ПК должна обеспечивать установку и функционирование средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, ПО создания и проверки электронной подписи «Криптопро CSP», аппаратных средств аутентификации и хранения ключевой информации (токенов) ruToken и eToken, средства криптографической защиты, предназначенного для сквозного шифрования сетевых соединений и каналов связи, ViPNet Client.
Источник: CNews